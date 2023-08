Największy szwajcarski bank zapłaci 1,4 mld USD za „grzechy” sprzed prawie dwóch dekad

Amerykańscy prokuratorzy ogłosili, że UBS poszedł na ugodę i zapłaci 1,4 mld USD kar cywilnych za oszukiwanie i nieprawidłowości w ofertach obligacji bazujących na kredytach hipotecznych z okresu przed kryzysem finansowym 2008 roku, informuje CNBC.

W komunikacie UBS wskazał, że ugoda dotyczy okresu lat 2006-2007.

CNBC zwraca uwagę, że ugoda kończy ostatnią sprawę z serii wszczętych przez amerykański Departament Sprawiedliwości wobec 18 firm finansowych, m.in. Bank of America, Citigroup, General Electric, Goldman Sachs, JP Morgan i Wells Fargo, którym zarzucono oszukiwanie klientów podczas sprzedaży obligacji bazujących na kredytach hipotecznych. Nierzetelnie przedstawiały one ryzyko związane ze sprzedawanymi instrumentami, co skutkowało wielkimi stratami dla klientów kiedy załamał się amerykański rynek nieruchomości.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że łącznie udało mu się pozyskać od firm 36 mld USD.