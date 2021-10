Najwyższe od ponad trzech dekad oczekiwania podwyżek cen fabrycznych w Wielkiej Brytanii

Coraz więcej brytyjskich producentów planuje podnieść ceny. Ich odsetek jest największy od ponad trzech dekad, informuje Reuters.

Według badania przeprowadzonego przez Brytyjską Izbę Handlową (BCC), odsetek netto firm produkcyjnych, które spodziewają się podwyżki swoich cen wzrósł do 60 proc. pod koniec III kwartału. Kwartał wcześniej wynosił on 57 proc. Najnowszy odczyt jest najwyższym od 1989 r. kiedy to przeprowadzono pierwszą tego typu analizę.

Podwyżki nie są jedynie domeną sektora produkcyjnego. Udział firm usługowych planujących podwyżki cen był z kolei najwyższy od 2008 roku i wyniósł 38 proc.

Ogromne niedobory dostaw i rosnące koszty surowców spowodowały historyczny wzrost presji inflacyjnej w trzecim kwartale - powiedział Suren Thiru, szef ekonomistów BCC.

Bank Anglii, jak na razie, wstrzymuje się z podwyżką stóp oczekując potwierdzenia, że niedawny mocny wzrost inflacji w Wielkiej Brytanii może okazać się trwalszy niż przewidywał. W opinii banku centralnego, argumenty za pierwszą podwyżką stóp od początku kryzysu koronawirusowego wydają się jednak nasilać.