Najwyższy od sześciu lat wzrost cen ofertowych domów w Wlk. Brytanii

Średnia cena nieruchomości wystawionej na sprzedaż zwiększyła się w styczniu 2022 r. o 0,3 proc. w ujęciu miesięcznym zaś w okresie 12 miesięcy wspinając się na pułap 7,6 proc., najwyższy od maja 2016 r.

Z kolei do rekordowo niskiego poziomu spadła liczba dostępnych do kupna nieruchomości oferowanych przez różne oddziały portalu Rightmove podczas gdy liczba zainteresowanych nabyciem podskoczyła o 15 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Jak podkreślił Tim Bannister, dyrektor ds. danych dotyczących nieruchomości w Rightmove, ceny wywoławcze kształtowały się w granicach 1 proc. od rekordowego poziomu z października zeszłego roku, przy czym były najwyższe, jakie kiedykolwiek odnotowano w przypadku domów, które są zazwyczaj poszukiwane przez kupujących po raz pierwszy.