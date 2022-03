Przedstawiciele Unii Europejskiej weszli w środę do niemieckich biur spółek Gazpromu, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

To działania w ramach dochodzenia mającego ustalić rolę rosyjskiego koncernu we wzroście cen gazu w Europie do rekordowej wysokości jeszcze przed inwazją na Ukrainę pod koniec lutego. Przedstawiciele UE pojawili się m.in. w biurach Gazprom Germania GmbH i Wingas GmbH. Te spółki dostarczają o ok. 20 proc. gazu na niemiecki rynek.

fot. Bloomberg Bloomberg przypomina, że znaczący wzrost cen na europejskim rynku gazu rozpoczął się już pod koniec ubiegłego roku. Wskazywano wówczas, że Gazprom przyczyniał się do tego ograniczając się jedynie do realizacji zobowiązań kontraktowych i wstrzymując dodatkowe dostawy „błękitnego paliwa” na europejski rynek. Miał to robić m.in. w celu wymuszenia szybszej certyfikacji w Niemczech gazociągu Nord Stream 2. Oficjalnie Rosja tłumaczyła, że w pierwszej kolejności musi zapełnić własne zbiorniki.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗