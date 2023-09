Nalot policji na giełdę w Sztokholmie

Policjanci z wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi przeszukują giełdę papierów wartościowych w Sztokholmie poszukując dowodów w ramach dochodzenia dotyczącego możliwych nadużyć rynkowych, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że największa skandynawska giełda należy do Nasdaq Inc. Prokurator Pontus Hamilton powiedział, że jej przeszukanie wynika „z potrzeby uzyskania informacji od Nasdaq w drodze takich działań”. Zaznaczył, że sam Nasdaq nie jest objęty dochodzeniem, które trwa już od co najmniej roku. Ujawnił, że jeśli policja zdecyduje się postawić komuś zarzuty, stanie się to w ciągu roku.

Główny indeks giełdy w Sztokholmie, OMX, rośnie w pierwszych minutach sesji o 0,13 proc. Drożeją akcje 211 z 376 wchodzących w jego skład spółek. Najmocniej rośnie kurs Nordic Waterproofing Holding (16,4 proc.). Największy spadek wartości notuje właściciel serwisu streamingowego Viaplay Group (-13 proc.).