Nałożenie ceł może przecenić niemiecki sektor motoryzacyjny nawet o 12 proc.

Niemiecki sektor motoryzacyjny może spaść nawet o 12 proc. w ciągu „trzech dni handlowych”, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nałoży cła na europejskich producentów samochodów, twierdzi Christoph Schon, dyrektor wykonawczy Axioma, dostawcy rozwiązań do zarządzania ryzykiem..

Trump ma do piątku północy (czasu waszyngtońskiego) podjąć decyzję, czy nałożyć cła na import samochodów. Prawdopodobnie zaszkodziłoby to Niemcom, największej gospodarce UE i motorowi wzrostu strefy euro, biorąc pod uwagę, że jest to jeden z największych bezpośrednich eksporterów samochodów do USA.Niemiecki rynek akcji może spaść nawet o 6 proc., a sektor motoryzacyjny i komponentów może zobaczyć straty sięgające nawet do 12 proc. szacuje Schon w wywiadzie dla stacji CNBC. Prognozuje, że straty te mogą mieć miejsce w ciągu trzech dni...