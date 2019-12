Narodowe skarby ostatecznie zabezpieczone

Rozmowa z Piotrem Glińskim, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego

Mimo że minęły prawie trzy lata od wykupienia w 2016 r. przez Skarb Państwa całej kolekcji książąt Czartoryskich, raz po raz odzywają się głosy, iż decyzja ta była gwałtowna i nie do końca przemyślana…

Ta transakcja rzeczywiście była przeprowadzona bardzo sprawnie i w bardzo krótkim czasie — i to jest jedyne ziarno prawdy, które tkwi w tych opiniach. Natomiast była bardzo dobrze przemyślana. Przygotowywaliśmy się do niej przez rok. Szczegóły transakcji były też poddane wnikliwemu sprawdzeniu przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wszystkie dokumenty dotyczące tej transakcji są jawne i udostępnione publicznie. Trzeba pamiętać, że ten niezwykły zbiór od chwili rozpoczęcia jego gromadzenia przez księżnę Izabelę Fleming-Czartoryską w 1801 r. był własnością prywatną Czartoryskich. W 1991 r. potwierdził to sąd Rzeczypospolitej Polskiej, wydając postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu przez księcia Adama Czartoryskiego.

W pierwszych latach funkcjonowania Fundacji Książąt Czartoryskich na jej czele stał dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, a związki fundacji z muzeum były bardzo silne. Jednak z biegiem lat w statucie fundacji wprowadzono wiele zmian, które osłabiały jej związki ze Skarbem Państwa i Muzeum Narodowym w Krakowie, sprawiając, że kolekcja była pozbawiona realnej ochrony prawnej przed wywozem czy sprzedażą. Wprowadzona ad hoc przez naszych poprzedników tzw. Lista Skarbów Dziedzictwa faktycznie nie blokowała możliwości sprzedaży lub wywozu kolekcji z Polski. Jej ewentualne wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rekompensatę po cenie rynkowej (a o tym mówiła owa niedoskonała ustawa) byłoby znacznie bardziej kosztowne, niż okazał się nasz zakup.

W rezultacie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której fundacja czerpała zyski z wypożyczania dzieł za granicę. M.in. „Dama z gronostajem” z narażeniem bezpieczeństwa jeździła po świecie, a wszelkie koszty związane z konserwowaniem i udostępnianiem kolekcji ponosiło Muzeum Narodowe w Krakowie. Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego uważam, że to była i moja, i nasza jako ministerstwa powinność, aby tę najcenniejszą kolekcję sztuki pozostającą w rękach prywatnych zabezpieczyć jako dziedzictwo narodu polskiego. Starania takie były prowadzone już wcześniej, nawet w czasach PRL czy bezpośrednio przez naszych poprzedników, ale z różnych powodów nie zakończyły się sukcesem. My byliśmy skuteczni. Przede wszystkim dzięki profesjonalnej pracy naszych muzealników i prawników. To być może nie podoba się wielu osobom, które skuteczne nie były albo nie potrafią znieść sukcesu innych…

Czy umowa z Fundacją Czartoryskich daje państwu polskiemu prawo do dzieł ciągle poszukiwanych, będących kiedyś w kolekcji, a zaginionych w czasie wojny?

Transakcja zakupu kolekcji książąt Czartoryskich przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie jej przekazanie w 2017 r. na własność Muzeum Narodowemu w Krakowie ostatecznie zabezpieczyła te bezcenne zbiory i zagwarantowała, że pozostaną własnością państwa polskiego. Objęła również roszczenia wobec dóbr kultury, które zostały utracone podczas II wojny światowej albo zostały przejęte w wyniku powojennej nacjonalizacji, jak zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie (który właśnie odzyskaliśmy dla Skarbu Państwa na podstawie naszej umowy transakcji). Ponadto zawarto umowę dotyczącą przeniesienia własności nieruchomości będących siedzibą Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie. Zawarte w grudniu 2016 r. umowy zabezpieczyły Skarb Państwa przed ewentualnymi roszczeniami spadkobierców rodu. Zgodnie z nimi, jeżeli kiedyś uda się odzyskać zaginiony w wojennej zawierusze „Portret młodzieńca” Rafaela Santi, będzie on własnością państwa polskiego i wzbogaci kolekcję Muzeum Narodowego w Krakowie.

Niewątpliwie zakup kolekcji umożliwił zakończenie długiego remontu. Jakie są pana oczekiwania wobec muzeum, które stało się teraz prawowitym właścicielem kolekcji będącej dowodem naszej tożsamości narodowej?

Rzeczywiście remont Muzeum Książąt Czartoryskich ciągnął się bez mała 10 lat. Prywatny charakter kolekcji i nieuregulowany status muzeum powodowały, że nie było wielu możliwości dofinansowania kosztownego remontu z budżetu państwa. Uregulowanie kwestii własnościowych rozwiązało nam ręce w tym zakresie i mimo że musieliśmy remont zaczynać w zasadzie od początku — bo wcześniejsze działania były dość nieudolne — w ciągu trzech lat prace zostały ukończone.

Najstarsze polskie muzeum — bo Muzeum Książąt Czartoryskich kilka lat wyprzedziło powstanie Muzeum Narodowego w Krakowie — nie tylko zostało wyremontowane i zyskało nową przestrzeń wystawienniczą, ale również zostało zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami w tym zakresie i z wykorzystaniem nowoczesnej techniki. Dzięki temu utrzymało swój tradycyjny muzealny charakter, a jednocześnie jest muzeum na wskroś nowoczesnym. Dyrekcję czeka jeszcze dokończenie wystawy zbiorów sztuki starożytnej w Arsenale i kolejne wyzwanie, remont tzw. Klasztorka. Życzyłbym sobie, żeby to muzeum żyło, było pełne zwiedzających, a perły jego kolekcji zyskały wreszcie należne im uznanie, zarówno wśród zwiedzających z całego świata, jak i Polaków, którzy wciąż nie do końca uświadamiają sobie, jakie skarby kryją ich własne muzea. Liczę, że „Dama z gronostajem” — najpiękniejszy obraz Leonarda — w nowym otoczeniu zyska popularność równą innym dziełom tego mistrza i będzie magnesem przyciągającym tłumy turystów.

Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Włosi z okazji 500-lecia śmierci Leonarda wyemitowali okolicznościową monetę 2 euro, na której rewers wybrano właśnie naszą damę, a nie, wydawałoby się, najbardziej znaną Monę Lizę.

