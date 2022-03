NASA: liczba odkrytych planet pozasłonecznych przekroczyła 5 tys.

Pierwsze planety pozasłoneczne zostały odkryte przez polskiego astronoma Aleksandra Wolszczana (publikacja na ten temat ukazała się w „Nature” w 1992 r.). Planety te okrążają pulsara, czyli szybko obracającą się gwiazdę neutronową, pozostałość po ewolucji masywnej gwiazdy. Kilka lat później odkryto planetę okrążającą normalną gwiazdę (51 Pegasi). Dokonali tego szwajcarscy astronomowie Michel Mayor i Didier Queloz, laureaci Nagrody Nobla z fizyki w 2019 r.

W kolejnych latach odkryć przybywało, a 21 marca liczba planet uwzględnionych w NASA Exoplanet Archive przekroczyła pięć tysięcy. Druga główna baza planet pozasłonecznych (egzoplanet), czyli The Extrasolar Planets Encyclopaedia, podaje podobną liczbę — 4980. Obie bazy gromadzą informacje o odkryciach planet opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Planety są bardzo różnorodne. Są wśród nich niewielkie skaliste światy o rozmiarach porównywalnych z Ziemią, ich większe wersje zwane superziemiami, a także mniejsze wersje gazowych planet takich jak Neptun, zwane minineptunami. Są też planety takie jak olbrzymi Jowisz, ale krążące bardzo blisko swoich gwiazd — ta kategoria nazywa się gorącymi jowiszami. Niedawno ogłoszono, że w obszarze między superziemiami a minineptunami mogą też istnieć wodne planety z wodorową atmosferą.

NASA podała także rozkład procentowy tych planet — 30 proc. to gazowe olbrzymy, 31 proc. superziemie, 35 proc. planety podobne do Neptuna i Urana, a 4 proc. to planety typu ziemskiego — niewielkie i skaliste.