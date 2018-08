Nastolatek włamał się na serwery Apple'a

Australijski nastolatek włamał się na serwery Apple i wykradł 90 GB plików firmy.

Atak został zgłoszony przez koncern FBI i niedługo po tym młodociany haker został zatrzymany, okazało się jednak, że nie był to pierwszy jego atak na komputery firmy.



Śledztwo wykazało, że nastolatek z Melbourne wielokrotnie włamywał się do wewnętrznej infrastruktury Apple, korzystając z opracowanego przez siebie mechanizmu służącego do ukrywania swojej aktywności w sieci koncernu - informuje australijski portal The Edge.



Apple po wykryciu włamania zgłosiło sprawę do FBI, które podjęło współpracę z australijskimi służbami. Jak się okazało, nastolatek nie przewidział wszystkich ewentualności. Dał się namierzyć ponieważ korzystał z komputera Mac, produkowanego przez Apple. Firma z Cupertino wykorzystuje mechanizm zabezpieczania swoich serwerów technologią zapisywania numerów seryjnych urządzeń, które się do nich logują.



Pomimo posiadania kluczy logowania i korzystania z sieci VPN, nieletni haker został namierzony przez australijską policję i postawiony w stan oskarżenia. Nastolatek przyznał się do winy, a wyrok w jego sprawie zostanie ogłoszony za miesiąc.