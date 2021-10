Nastroje amerykańskich konsumentów nadal wskazują na niepewność

Pod koniec października, poprawiły się nieco nastroje panujące wśród amerykańskich konsumentów. Nadal jednak uwidaczniają obawy o kondycję gospodarki w obliczu wąskich gardeł w łańcuchach dostaw oraz o wysoką inflację, donosi Reuters.

Opracowywany przez Uniwersytet Michigan wskaźnik co prawda wzrósł w wyliczeniu na koniec października do 71,7 pkt z 71,4 pkt szacowanych wstępnie, jednak okazał się niższy niż we wrześniu, kiedy ukształtował się na poziomie 72,8 pkt.

Odczyt był nieco wyższy niż mediana prognoz, która zakładała spadek do 71,2 pkt.

Pozytywny wpływ wyższych oczekiwań dochodowych i postępy w walce z koronawirusem zostały niestety zrównoważone przez obawy związane z wyższą inflacją i spadek zaufania do rządowej polityki gospodarczej” – ocenił Richard Curtin, główny ekonomista UM.

Co istotne, W październiku konsumenci przewidywali najwyższą stopę inflacji na następny rok od 2008 r. na poziomie 4,8 proc.