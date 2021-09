Nastroje konsumentów osłabły niespodziewanie we wrześniu w USA, donosi Reuters.

Indeks Conference Board spadł we wrześniu do 109,3. To jego najniższa wartość od lutego. W sierpniu sięgał 115,2. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się spadku, ale do 114,5. Jako przyczyna pogorszenia nastrojów we wrześniu wskazywana jest rosnąca liczba zakażeń na COVID-19. Wrzesień to trzeci z rzędu miesiąc spadku indeksu nastrojów konsumentów, przypomina Reuters.