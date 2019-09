Nastroje gospodarcze eurolandu najgorsze od prawie 5 lat

Wskaźnik nastrojów gospodarczych w strefie euro spadł we wrześniu najniżej od prawie pięciu lat, bo konflikty handlowe i przekonanie o globalnym spowolnieniu przyczyniły się do osłabienia przemysłu, pisze Reuters.

Komisja Europejska podała, że jej comiesięczny wskaźnik nastrojów gospodarczych w eurolandzie spadł do 101,7 pkt. we wrześniu ze 103,1 pkt. w sierpniu. Pogorszenie nastrojów okazało się dużo większe niż oczekiwano. Rynek oczekiwał, że wskaźnik spadnie do 103 pkt. W rzeczywistości znalazł się minimalnie powyżej długoterminowej średniej wartości i jest najniższy od lutego 2015 roku.

Nastroje w sektorze przemysłowym pogorszyły się wyraźnie. Ich wskaźnik spadł we wrześniu do minus 8,8 pkt. z minus 5,8 pkt. w sierpniu. To najgorszy odczyt od lipca 2013 roku. Powodem są głównie Niemcy, gdzie wskaźnik nastrojów przemysłu spadł z minus 11,2 w sierpniu do minus 15,6 pkt. we wrześniu, najniższej wartości od października 2012 r. W Niemczech ogólny wskaźnik nastrojów gospodarczych spadł w obecnym miesiącu do 99,4 pkt. i po raz pierwszy od czerwca 2013 roku jest poniżej długoterminowej średniej.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗