Nastroje gospodarcze w strefie euro wzrosły we wrześniu po spadku w sierpniu. Pozytywne sygnały napływały głównie od konsumentów oraz sektorów przemysłowego i budowlanego, pisze Reuters.

Wskaźnik nastrojów gospodarczych Komisji Europejskiej wzrósł miesiąc do miesiąca z 117,6 do 117,8. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się odczytu na poziomie 116,9, głównie z powodu oczekiwanego osłabienia w przemyśle i usługach.

Nastroje w przemyśle poprawiły się z 13,8 do 14,1, natomiast w usługach spadły z 16,8 do ​​15,1. Wskaźnik nastrojów konsumenckich wzrósł z -5,3 do -4,0, zaś indeks dla branży budowlanej wzrósł z 5,5 do 7,5, co pomogło zrównoważyć spadki w handlu detalicznym. Odczyt dla tego sektora zmniejszył się z 4,6 do 1,3.

Oczekiwania inflacyjne konsumentów wzrosły miesiąc do miesiąca z 31,1 do ​​33,1 i mocniej zbliżyły się do rekordowego poziomu 38,7 odnotowanego w sierpniu 2001 roku.