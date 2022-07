Nastroje inwestorów z eurolandu najgorsze od ponad 2 lat

Indeks nastrojów inwestorów ze strefy euro pokazuje, że uważają iż nadejście recesji w eurolandzie jest nieuniknione, informuje Reuters.

Indeks Sentix spadł w czerwcu do minus 26,4 z minus 15,8 w poprzedni miesiącu. Jest najniżej od maja 2020 roku. Ekonomiści ankietowani przez Reutersa spodziewali się spadku indeksu do minus 19,9.

Manfred Huebner, dyrektor zarządzający Sentix podkreślił, że kryzys energetyczny prowadzi do znaczących problemów gospodarczych w eurolandzie.

- Pod każdym względem dynamika przypomina obecnie kryzysowy 2008 rok i tak jak wówczas załamał się system finansowy, tak obecnie jest zagrożenie załamaniem europejskiego systemu dostaw energii – powiedział.

Niespełna dwa tygodnie temu podobna opinię przedstawił niemiecki wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck. Ostrzegł przed ryzykiem wynikającym ze strat, które dostawcy energii notują będąc zmuszonymi do kupowania dużych ilości energii po bardzo wysokich cenach.

- Jeśli ten minus stanie się dla nich tak duży, że nie będą go w stanie dłużej udźwignąć, całemu rynkowi grozi niebezpieczeństwo załamania w którymś momencie – mówił Habeck. – To byłby moment Lehmana w systemie energii – dodawał, odwołując się do upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku, uważanego za początek globalnego kryzysu finansowego.

Kryzys energetyczny w Europie to głównie skutek ograniczenia o 60 proc. dostaw gazu przez Rosję od połowy czerwca. Spowodowało to, że zdrożał już o ponad 100 proc. w tym roku, z czego o ponad 90 proc. przez ostatni miesiąc. Gaz jest ponad 300 proc. droższy niż rok temu.

Indeks Sentix oceny obecnej sytuacji spadł najniżej od marca 2021 roku, a oczekiwań od grudnia 2008 roku, pisze Reuters.

- Oceny sytuacji takie jak obecnie wskazują, że oczekiwana jest nieunikniona recesja – powiedział Huebner.