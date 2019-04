Nastroje japońskiego biznesu najgorsze od dwóch lat

Pogorszenie nastrojów biznesu jest związane z dalszym spadkiem aktywności japońskiego przemysłu, wynika z doniesień Reutersa.

Z badania „tankan” przeprowadzonego przez bank centralny wynika, ż w kwartale zakończonym w marcu indeks nastrojów menedżerów dużych firm przemysłowych spadł do 12. Trzy miesiące wcześniej wynosił 19. Ekonomiści spodziewali się spadku, ale do 14. Indeks spadł najniżej od marca 2017 roku i tąpnął najmocniej od grudnia 2012 roku. Pogorszenie nastrojów idzie w parze ze spadkiem aktywności przemysłu. Ostateczny odczyt PMI, podany przez Markit/Nikkei, wyniósł dla marca 49,2. To więcej niż lutym, kiedy sięgał 48,9. Dwa miesiące z rzędu odczytu...