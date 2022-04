Nastroje wśród amerykańskich małych firm najgorsze od wybuchu pandemii

W oszacowaniu na marzec 2022 r. indeks nastrojów opracowywany przez Narodową Federację Niezależnych Przedsiębiorców spadł do 93,2 pkt z 95,6 pkt miesiąc wcześniej. To najniższy odczyt od kwietnia 2020 r., kiedy to gospodarka mierzyła się z pierwszą falą pandemii Covid-19. Równocześnie marcowy odczyt okazał się gorszy od najsłabszych nawet prognoz ekonomistów.

Jeszcze gorzej wypadł subindeks obrazujący udział właścicieli małych firm spodziewających się poprawy warunków prowadzenia działalności w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Odsetek ten spadł do minus 49 proc., najniższego poziomu dla danych miesięcznych od 1986 r.

Wśród czynników ograniczających rozwój rośnie udział presji inflacyjnej. Do 31 proc. wzrósł odsetek firm, dla których inflacja była największym problemem w marcu. W lutym na to wyzwanie wskazywało 26 proc. badanych. Obecny udział inflacji jest najwyższym od połowy lat 80. ubiegłego wieku. Równocześnie z 68 do 72 proc. wzrósł odsetek firm, które podnosiły w marcu ceny.