Nasz dług wobec pszczół rośnie o 7,6 tys. zł co minutę

Do końca roku będziemy winni zapylaczom około 4 mld zł. Za taką kwotę można by kupić 4 tys. mieszkań w warszawskim Śródmieściu. Na wartość pracy pszczół zwraca uwagę mural, który pojawił się w stolicy. Umieszczony na nim licznik co sekundę aktualizuje informacje o tym, ile pieniędzy jesteśmy już w tym roku winni tym pożytecznym owadom.

Po zmroku:Kwota, jaką jesteśmy winni zapylaczom, ukazuje się na muralu dopiero po zmroku. To nawiązanie do tego, że na co dzień nie zawsze dostrzegamy i doceniamy pracę pszczół.Michal Dziurkowski