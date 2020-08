Nasz przepis to ludzie. Najsłodsze prace badawcze w Wedlu

Od 1851 r. Wedel podziwiany jest za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości, która determinuje kształt czekoladowego portfolio. Przyjemność i satysfakcja z konsumpcji to najlepsze zwieńczenie procesu powstawania wedlowskich słodyczy.

Odpowiadają za to niezwykli ludzie: kreatorzy pomysłów, technolodzy i pasjonaci czekoladowej sztuki — pracownicy Wedla ze wszystkich działów, a wśród nich zespół badań i rozwoju (R&D). To współautorzy zmian wpisanych już na stałe w misję firmy, zgodnie z którą „zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”.