Nasz przepis to ludzie. Najsłodsze prace badawcze w Wedlu

Od 1851 r. Wedel podziwiany jest za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości, która determinuje kształt czekoladowego portfolio.

Przyjemność i satysfakcja z konsumpcji to najlepsze zwieńczenie procesu powstawania wedlowskich słodyczy. Odpowiadają za to niezwykli ludzie: kreatorzy pomysłów, technolodzy i pasjonaci czekoladowej sztuki — pracownicy Wedla ze wszystkich działów, a wśród nich zespół badań i rozwoju (R&D). To współautorzy zmian wpisanych już na stałe w misję firmy, zgodnie z którą „zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”.

Obszary prac działu R&D to m.in. kontrola nad spełnieniem przez produkty specyficznych wymagań (przy udziale działów jakości, prawnego itp.) oraz współpraca z dostawcami. Najważniejsze jest jednak tworzenie i rozwijanie nowych produktów wraz z działem marketingu. Wedlowskie portfolio powstaje na podstawie wyników badań konsumenckich, analizy trendów i wymagań rynkowych oraz doświadczenia zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie wszystkich nowości. Ostatnimi efektami ich pracy są m.in. czekolada Mocno Mleczna oraz Ptasie Mleczko® w wielu nowych odsłonach i formatach. Motorem do rozwoju i wdrażania tych zmian, oprócz niewątpliwej pasji, są potrzeby i oczekiwania konsumentów, które stanowią najistotniejsze kryterium ich działania.

Nr 1 z apetytem na więcej

Wedel jest obecnie liderem w segmentach czekolad twardych do 149 g – zarówno mlecznych, jak i gorzkich1. To dodatkowa zachęta do opracowywania różnych wariantów czekoladowych tabliczek, które będą trafiać w coraz bardziej wysublimowane gusta. Dołączyła do nich Mocno Mleczna, wyróżniająca się gładką i delikatną konsystencją, która przyjemnie rozpływa się w ustach. Unikatowa receptura jest dziełem czekoladniczki Renaty Kamińskiej, odpowiadającej także za produkty, np. czekoladę gorzką (bestseller wśród tabliczek w Polsce), wyjątkową czekoladę białą karmelową czy też dobrze znaną czekoladę białą E.Wedel.

— Przy pracy nad czekoladą Mocno Mleczną największym wyzwaniem było osiągnięcie odpowiednio wysokiej mleczności i delikatności. W ramach prac nad produktem uczestnicy naszego panelu sensorycznego rozebrali próbki na kilkadziesiąt atrybutów, opisując szczegółowo ich charakterystykę. Następnie konsumenci podczas badań dzielili się z nami opiniami o tym, które wersje bardziej im odpowiadają. Finalną recepturę Mocno Mlecznej oceniono najwyżej — opowiada Renata Kamińska, starszy technolog produktu firmy Wedel.

Lekko i z duchem czasu

Portfolio Wedla jest nieustannie urozmaicane i dostosowywane do zmian rynkowych, stylu życia konsumentów i preferencji smakowych. Ptasie Mleczko®, będące obecnie liderem w segmencie pianek w czekoladzie2, jest jednym z przykładów takiego podejścia. Kultowe pianki są często wręczane jako upominek, dlatego Wedel przy okazjach tj. Boże Narodzenie czy Wielkanoc wprowadza limitowane edycje z dekoracjami. Innowacja (dotychczas dekoracje na pralinach były wykonywane tylko ręcznie) jest dziełem pracowników — to oni opracowali mechanizm nakładania wzorów. Powszechny trend wygody był z kolei główną inspiracją do powstania produktu Ptasie Mleczko® Mini w impulsowej odsłonie. Natomiast dostępne w sprzedaży od września br. pianki o udoskonalonej formule powstały, aby wzbogacić doznania smakowe o jeszcze więcej lekkości (będącej atrybutem najwyżej ocenianym przez konsumentów tego produktu).

— To, co konsumenci cenią najbardziej w piankach Ptasie Mleczko®, to delikatność i wyjątkowa lekkość nadzienia. Ich opinia jest dla nas najważniejsza, dlatego udoskonaliliśmy recepturę wnętrza pianek. W efekcie kostki są jeszcze lżejsze, bardziej puszyste i delikatniejsze, co wpływa na walory smakowe — wyjaśnia Helena Dziubecka, starszy technolog produktu firmy Wedel.

Nasz przepis to ludzie

Częścią działu R&D są także dwa panele sensoryczne. Panel zewnętrzny składa się z degustatorów spoza firmy, którzy poza miłością do czekolady wyróżniają się wyjątkową wrażliwością zmysłów na smaki i zapachy oraz umiejętnością ich opisywania. Jego uczestnicy degustują i oceniają, czy produkty spełniają określone parametry. W tym roku wedlowski panel sensoryczny obchodzi swoje 10-lecie — w zdecydowanej części wciąż składa się z tych samych degustatorów. Z kolei uczestnikami panelu wewnętrznego są nie tylko pracownicy działu R&D — pewne testy produktów wykonują też przedstawiciele innych działów.

— Wszystkim zaangażowanym w pracę paneli sensorycznych zależy, aby wedlowskie produkty były najwyższej jakości i doskonale smakowały. Nasze koleżanki i koledzy spoza działu podchodzą do panelu bardzo profesjonalnie i mimo, że są pracownikami Wedla, potrafią oddzielić sympatię do naszych produktów od prawidłowej i fachowej oceny sensorycznej. Preferencje pozostawiają za drzwiami, a wchodząc do boksów, gdzie odbywają się testy, każdy degustator wykorzystuje wyłącznie swoją wiedzę i umiejętności — wyjaśnia Katarzyna Antas, młodszy technolog produktu firmy Wedel.

Współpraca między działami i otwartość na różne punkty widzenia są wpisane w kulturę organizacyjną Wedla. Zaangażowani pracownicy są przepisem na sukces firmy, która jako kluczowy gracz kategorii czekoladowej nie zwalnia tempa i wciąż się rozwija, kontynuując drogę rozpoczętą przed niemal 170 laty przez swoich założycieli. Słuszność takiego podejścia potwierdza m.in. wieloletnia sympatia konsumentów zarówno z Polski, jak i zagranicy, ponieważ marka jest obecna na niemal 60 rynkach na całym świecie.

