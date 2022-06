Nauka i biznes czerpią z dorobku Łukasiewicza

Innowacje dają społeczeństwu technologiczny postęp, biznesowi - zysk. Sieć Badawcza Łukasiewicz przekonuje naukowców, że udział mogą mieć i w jednymi i w drugim. Pod skrzydła wzięła ponad 4,5 tys. specjalistów i stworzyła uproszczony model ich współpracy z przedsiębiorstwami.

Ignacy Łukasiewicz to ikona polskiej innowacyjności i przedsiębiorczości. Z profesji farmaceuta. Sięgając po metody naukowe przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej i uruchomił własną kopalnię ropy. Wynalazł lampę naftową. Na swojej działalności zbił spory majątek… Jego biznesowe podejście do wynalazczości śmiało można przenieść do współczesności, mimo że od czasów, w których żył, minęło 200 lat. Do dzisiejszego świata nauki wprowadza je Sieć Badawcza Łukasiewicz, która farmaceutę obrała za patrona. Przedsiębiorczość promuje wśród naukowców, których ma pod swoimi skrzydłami.

W Łukasiewiczu, jednej z największych sieciowych organizacji badawczych w Europie - zintegrowanych jest obecnie 26 polskich instytutów badawczych z 12 miast. Taki model organizacyjny szeroko otwiera instytuty na biznes, a firmom daje prosty dostęp do kilkuset światowej klasy laboratoriów i ponad 4,5 tys. wybitnych naukowców i inżynierów, ich specjalistycznej wiedzy i wyników prac badawczych, które mogą stanowić podstawę do kreowania i wdrażania innowacji. Łukasiewicz zaciera tym samym stereotyp określający naukowca jako teoretyka, dla którego nauka jest wyłącznie wartością samą w sobie. Zachęca obydwie strony – badaczy i przedsiębiorców - do kooperacji, z obopólną finansową korzyścią.

Komercjalizacja nauki

Jedną z inicjatyw, jakie Łukasiewicz podjął w celu zbliżenia przedstawicieli środowisk naukowego i biznesowego jest Innovatorium Łukasiewicza - największe wydarzenie poświęcone badaniom i rozwojowi w Polsce. Udział w tegorocznej edycji zorganizowanej w Poznań Congress Center wzięło 1,2 tys. naukowców i 450 gości reprezentujących 250 spółek - zarówno największych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów.

- Tegoroczne Innovatorium było niejako podsumowaniem trzech lat pracy, a nasze ambicje określa hasło: „Realizujemy plany powyżej oczekiwań”. Od początku działalności podpisaliśmy ponad 17,8 tys. umów komercjalizacyjnych dotyczących własności intelektualnej, ale także certyfikacji, szkoleń, badań lub homologacji. Aktualnie realizujemy około 1,5 tys. projektów, w których łączna wartość budżetu przekracza 7,5 mld zł, z czego niecałe 2 mld zł trafia do naszych instytutów. To co chcę mocno podkreślić: większość budżetu w projektach wpływa do naszych biznesowych partnerów. My jesteśmy instytucją, która ma pomagać firmom w budowaniu kompetencji w obszarze B+R. Za pośrednictwem Łukasiewicza państwo polskie poprzez różnego rodzaju programy, w tym unijne, inwestuje w rodzime firmy – powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, otwierając Innovatorium.

Zapewnił, że duża skala działania Łukasiewicza, szeroki zakres kompetencji pracowników naukowych instytutów, dostęp do rozbudowanej infrastruktury badawczej i bliskie kontakty z uczelniami wyższymi powodują, że znakomita większość firm, które zgłoszą się z problemem z obszaru prac badawczo-rozwojowych, znajdzie zespół gotowy podjąć wyzwanie i poszukać dla niego innowacyjnego rozwiązania.

Innovatorium Łukasiewicza było okazją do omówienia problemów występujących na styku nauki i biznesu. Na zdjęciu dyskusja z udziałem Anny Bełcik z „Pulsu Biznesu”, Radosława Piluta z KGHM Cuprum, Jakuba Kaczmarskiego z Sieci Badawczej Łukasiewicz, Jacka Paliwody z firmy PESA i prof. Przemysława Łosia z Elemental Strategic Metals.

W kolejnych latach Łukasiewicz będzie zachęcał polskie przedsiębiorstwa, jednostki badawcze – własne i zewnętrzne – do udziału w międzynarodowych konsorcjach badawczo-rozwojowych realizujących projekty współfinansowane z unijnego programu Horyzont Europa, w którym do wzięcia jest łącznie aż 95 mld EUR. Ich efektem mają być produkty, technologie, nowe rozwiązania, które znajdą rynkowe zastosowanie.

Od pomysłu do biznesu

Komercjalizacja wyników prac B+R jest celem priorytetowym, zapisanym w ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dążenie do wprowadzania innowacji na rynek jest więc obowiązkiem każdego z instytutów Łukasiewicza. Jego realizację ułatwia m.in. zainicjowany w roku 2021 Akcelerator Łukasiewicza. Wewnętrzny program akceleracyjny, do którego Sieć rekrutuje zespoły najlepszych naukowców z pomysłem na biznes. W Akceleratorze otrzymują dostęp do warsztatów z najlepszymi mentorami ze sceny start-upowej w Polsce, którzy dzielą się z uczestnikami wiedzą z zakresu prawa, finansów, podatków, przygotowania modeli biznesowych dla projektów, zarządzania przedsiębiorstwem, własnością intelektualną itd. Akcelerator łączy ich także z inwestorami z rynku venture capital. Na fundamencie najlepszych, innowacyjnych konceptów naukowych budowane są start-upy, a dokładnie spółki Łukasiewicza typu spin-off i spin-out.

- Akcelerator idealnie wpisuje się w strategię działania i Łukasiewicza. Jesteśmy chętni do inwestowania publicznych pieniędzy w prace badawcze naszych naukowców, ale tylko wówczas, gdy mają one szanse na komercjalizację. Przystępując do badań naukowiec musi dysponować przeprowadzoną wcześniej analizą rynkową potwierdzającą zainteresowanie nimi ze strony klientów – powiedziała Agnieszka Jasińska-Kołodziej, zastępca dyrektora Departamentu Komercjalizacji w Łukasiewiczu.

Rozmowy kuluarowe podczas Innovatorium.

W tym roku realizowana jest druga edycja Akceleratora Łukasiewicza. Sukcesem pierwszej, do której zakwalifikowano 15 zespołów, jest powołanie pierwszego start-upu Akceleratora. Spółka Ultar, wywodząca się z Łukasiewicza - Poznański Instytut Technologiczny, stworzyła i rozwija software skoncentrowany na precyzyjnej lokalizacji wewnątrzbudynkowej do wykorzystania przez indywidualnych użytkowników i w przemyśle. Kilka innych zespołów z akceleratora kończy prace nad własnymi projektami, co daje realną nadzieję na powstanie kolejnych start-upów.

- Poprzez akcelerator chcemy także pokazać badaczom jak sprawnie poruszać się w świecie biznesu. Uczymy m.in. mówienia jego językiem, opowiadania o realizowanych pracach B+R w jasny, klarowny sposób, uwypuklania biznesowych korzyści projektów, umiejscawiania nowych technologii w rynkowych realiach – zapewniła Agnieszka Jasińska-Kołodziej.

Podkreśliła przy tym, że w całym Łukasiewiczu dodatkowo wypracowany został regulamin komercjalizacji – jednolity dla wszystkich instytutów system regulacji dotyczących komercjalizacji prac B+R. Wprowadza m.in. zasadę dzielenia się z naukowcami zyskami, jakie ze sprzedaży wyników ich badań lub konkretnych technologii osiągają zatrudniające ich instytuty. To motywuje do działania i uwypukla rynkową wartość nauki.

- W Łukasiewiczu pilnujemy ponadto, by proces komercjalizacji był efektywny i szybki, także w obszarze sprawnego procesu decyzyjnego. Przedsiębiorcy i inwestorzy tego właśnie oczekują - w biznesie nie można zbyt długo czekać, bo się traci. Wyeliminowaliśmy tym samym jedną z głównych barier, jakie dotychczas blokowały współpracę naukowców z przedsiębiorcami w Polsce – dodała Agnieszka Jasińska-Kołodziej.

Biznes chłonie innowacje

Jakub Kaczmarski, zastępca dyrektora Departamentu Badań i Innowacji w Sieci Badawczej Łukasiewicz, wskazuje na wzrost przychodów z komercjalizacji wyników badań instytutów Łukasiewicza w ciągu trzech lat o ponad 10 proc. r/r.

- Oczywiście do tanga trzeba dwojga - nauki i przemysłu, który jest odbiorcą nowych technologii – podkreślił.

Przedstawiciele biznesu, obecni też licznie na Innovatorium, wykazują ogromną chęć współpracy z naukowcami. Rozwój biznesu poprzez wdrażanie innowacji – produkcyjnych, procesowych, produktowych – pozwala im zyskać skokowe przewagi konkurencyjne na globalnych rynkach.

- PESA ze światem nauki jest połączona od dawna. Firma współpracuje z uczelniami i instytutami badawczymi w zakresie B+R i tworzenia nowych technologii. Myślę, że jakość współpracy nauki i biznesu poprawia się, ponieważ naukowcy uwzględniają już aspekty biznesowe. Projekty badawcze stają się tym samym atrakcyjne dla przedsiębiorstw – zauważył Jacek Paliwoda, dyrektor działu rozwoju produktów w PESA (producent pojazdów szynowych), firmy współpracującej z około 300 inżynierami.

Z doświadczeń prof. Przemysława Łosia, kierującego pracami B+R w firmie Elemental z branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi, wynika, że Polska jest kuźnią naukowych talentów. Mamy wielu ambitnych, pracowitych, posiadających ogromne kompetencje specjalistów. Jego zdaniem, zacieśnianie relacji między nimi a przedstawicielami biznesu wymusiły projekty dofinansowywane ze środków publicznych, obwarowane przymusem kooperacji firm z ośrodkami badawczymi.

Problemy, jakie dostrzegał we współpracy nauki i biznesu, pojawiały się głównie na płaszczyźnie organizacyjnej czy strukturalnej. Dziś jedna i druga strona uczą się już, jak je eliminować. I szukają najlepszych modeli wspólnego działania.

Efektywne centrum badawcze

Duże firmy często decydują się na uruchamianie własnych centrów B+R i dopiero za ich pośrednictwem współpracują z uczelniami wyższymi i zewnętrznymi jednostkami badawczymi. W przypadku np. KGHM taki schemat działania jest koniecznością. Pomimo, że przedsiębiorstw w branży wydobywczej na terenie Europy jest wiele, to jednak każde z nich ma swoją specyfikę działania, m.in. ze względu na charakter złóż, które wydobywają. KGHM jest jednym z największych producentów miedzi i srebra nierafinowanego. Potrzebne jest więc indywidualne podejście.

- Taki pośredni model w naszym przypadku jest optymalny. Brak własnego centrum B+R w postaci KGHM Cuprum mógłby oznaczać ograniczenie dostępu do wyspecjalizowanych ekspertów, skoncentrowanych na bardzo wąskich dziedzinach. Jednocześnie współpracujemy z Łukasiewiczem, w tym z Instytutem Metali Nieżelaznych, a także z Politechniką Wrocławską, Akademią Górniczo-Hutniczą. W KGHM stosujemy wiele technologii rozwijanych przez polskich naukowców – zapewnił Radosław Pilut, prezes KGHM Cuprum.

Dodał, że firma stara się otwarcie komunikować problemy i wyzwania technologiczne, z jakimi się styka na co dzień.

- Pomaga nam to zacieśniać relacje ze światem nauki. W dwóch edycjach programu doktoratów wdrożeniowych nawiązaliśmy współpracę z 29 naukowcami. Jednocześnie stawiamy na rozwój kadry badawczej wewnątrz firmy – opowiedział Radosław Pilut.

Międzynarodowa wymiana wiedzy

Olbrzymie znaczenie dla rozwoju nauki ma współpraca międzynarodowa - w grę wchodzi wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk. Podnosi to także atrakcyjność jednostek badawczych w oczach przedstawicieli biznesu, którzy oczekują dostępu do najnowszych światowych technologii i działania zgodnie z globalnymi trendami.

- Instytut Łukasiewicz – PORT ma obecnie na pokładzie około 30 naukowców z zagranicy. Osoby te decydując się na wyjazd poza swój kraj wybierają spośród wszystkich jednostek naukowo-badawczych na świecie, także tych z największą renomą. Zachęcić ich do pracy w konkretnym instytucie nie jest więc łatwo – przyznaje dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT.

Wśród czynników, które zachęcają obcokrajowców do przyjazdu do Polski i podjęcia pracy w tutejszych ośrodkach badawczych, są: dostęp do światowej klasy infrastruktury, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których jest ona niezbędna do prowadzenia wartościowych badań, oraz wynagrodzenie zbliżone do zagranicznych standardów.

- Pozostałe czynniki, w tym środowisko, w jakim będą realizować badania, stabilność zatrudnienia, są także istotne, ale drugoplanowe – uważa dr Andrzej Dybczyński.

Polskie środowisko naukowe, by pozostać konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, musi więc tym oczekiwaniom sprostać.