Naukowcy odkryli sposób bezpośredniego wprowadzania wiedzy do mózgu

Badacze z HRL Laboratories z Kalifornii stworzyli symulator pozwalający na bezpośrednie wprowadzenie informacji do mózgu i uczenie człowieka nowych umiejętności w bardzo krótkim czasie.

O wyniku badań poinformowało czasopismo „Frontiers in Human Neuroscience”. Naukowcy najpierw przestudiowali elektryczne sygnały mózgu wyszkolonego pilota podczas lotu, a następnie, wykorzystując stworzony przez siebie specjalny hełm, wprowadzili je do mózgu nowicjusza uczącego się pilotażu w zaawansowanym symulatorze. Jak ustalono, umiejętności i zdolność wykonywania zadań nowicjusza były po tym o 33 proc. wyższe niż grupy, w przypadku której zastosowano placebo.

- Nasz system jest jednym z pierwszych tego rodzaju. To system pobudzania mózgu – wyjaśnił dr Matthew Phillips. – To brzmi trochę jak science-fiction, ale istnieją duże naukowe podstawy do rozwoju naszego systemu – dodał.