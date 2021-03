Rosyjskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że jeśli ceny ropy i gazu oraz kurs rubla utrzymają się na obecnym poziomie, do budżetu federalnego może wpłynąć w tym roku o 2 bln rubli więcej niż planowano, donosi Reuters.

Resort poinformował, że dodatkowa kwota zostanie przetransferowania do państwowego funduszu majątkowego.

Reuters przypomina, że choć cena ropy wróciła do poziomu sprzed roku, to rubel jest wciąż ok. 15 proc. słabszy, głównie z powodu możliwości nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. Analitycy wskazują, że utrzymanie przez rubla i ropę obecnych kursów pozwoliłoby obniżyć prognozowany na ten rok deficyt budżetowy Rosji z 2,4 proc. do 0,5 proc. PKB, a być może nawet osiągnąć nadwyżkę budżetową. Byłoby to korzystne dla władz przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi w związku z sygnalizowanym podczas protestów na początku roku niezadowoleniem Rosjan z obniżenia standardu życia.