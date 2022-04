Nawet 900 tys. zł na modernizację gospodarstwa

Wśród unijnych programów dla polskiego rolnictwa tym, który przyczynił się do największego rozwoju tego sektora naszej gospodarki, jest wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych. Od początku korzystania z funduszy europejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na jego realizację blisko 20 mld zł. Kolejne środki na ten cel czekają na rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Właśnie trwa nabór wniosków.

Już w okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej rolnikom udostępniono dofinansowanie na modernizację gospodarstw. Odbyło się to w ramach programów SAPARD, który był realizowany w latach 2002–2004 oraz SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”. Pieniądze te pozwoliły polskim rolnikom na dostosowanie gospodarstw do wymagań unijnych, zainwestowanie w nowoczesne budynki gospodarskie i nowy sprzęt do produkcji — łącznie z tych dwóch programów zakupionych zostało ponad 120 tys. ciągników oraz innych sprzętów.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ponad 41 tys. rolników podpisało z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznaniu wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych”.

Pokaźniejszy zastrzyk finansowy dla gospodarstw przyszedł, gdy nasz kraj otrzymał dostęp do pełnego, siedmioletniego budżetu unijnego — najpierw w 2007, a następnie w 2014 r., w ramach zasobów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki dofinansowaniu z PROW nastąpił prawdziwy boom inwestycyjny na polskiej wsi. Zmodernizowano tysiące gospodarstw, wyposażono je w ponad pół miliona nowych maszyn i urządzeń. To zwiększyło efektywność prowadzonej działalności rolniczej, pozwoliło na lepsze dostosowanie profilu, skali i jakości produkcji do potrzeb rynku. Wzrosły konkurencyjność gospodarstw i bezpieczeństwo pracy. Odnotowano znaczną poprawę warunków utrzymania zwierząt i produkcji żywności.

Inwestycje w kilku obszarach

Gdyby nie unijne fundusze, trudno byłoby rozwijać gospodarstwo — to powszechna opinia wśród polskich rolników. Tysiące z nich skorzystało więc ze wsparcia finansowego na „Modernizację gospodarstw rolnych”, realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz na lata 2014–2020.

W tym pierwszym okresie działania dotyczące modernizacji gospodarstw kierowane były do ogółu rolników, natomiast w perspektywie 2014–2020 zostały wyodrębnione obszary inwestycji: rozwój produkcji prosiąt (obszar A); rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B); rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C); inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadnianie w gospodarstwie.

W ramach PROW 2014–2020 odbyło się 11 naborów wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Ponad 41 tys. rolników podpisało z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowy o przyznaniu takiego wsparcia, a do beneficjentów trafiło dotychczas ok. 6 mld zł.

Pieniądze na rozwój produkcji prosiąt

Właśnie trwa kolejny nabór wniosków o wsparcie finansowe na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”. Mogą je składać m.in. rolnicy, którzy chcą rozwijać produkcję prosiąt (obszar A).

Jest kilka warunków, które należy spełnić, by ubiegać się o taką pomoc. Rolnik powinien m.in. posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni 1–300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi 13 tys. — 250 tys. euro, lub prowadzić dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej

15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik jest zobowiązany udokumentować osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Zrealizowana inwestycja musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Przedsięwzięcia z dofinansowaniem

W przypadku obszaru rozwój produkcji prosiąt refundacji podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego wsparciem są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Dotyczą one np. wydatków poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej — kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej itp. Są to również opłaty dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz te związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale także wynagrodzenia doradców. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne kwoty pomocy

Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014–2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł, lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich (w tym ich wyposażeniem) maksymalna wysokość pomocy to 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Czas na wniosek

Wnioski wraz z towarzyszącymi dokumentami do 27 maja 2022 r. przyjmują oddziały regionalne oraz biura powiatowe ARiMR. Można je złożyć osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W przypadku osób wspólnie występujących o przyznanie pomocy wniosek składa się w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie należących do nich gospodarstw — jeżeli nie są one położone na obszarze tego samego województwa, wniosek składa się tam, gdzie położona jest największa część tych gospodarstw.

Więcej informacji: na portalu internetowym www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.