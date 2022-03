Niemcy: w 2022 roku JPMorgan powiększy kadrę pracowniczą o 25 proc.

Do grudnia jeden z największych holdingów finansowych na świecie chce powiększyć frankfurcką kadrę pracowniczą do 700 osób. W zeszłym roku JPMorgan zatrudniał w tym mieście około 600 osób.

– Plan wzrostu liczby pracowników to wynik dwóch działań. Po pierwsze relokacji wewnątrz banku. Na przykład przeniesienia części etatów z Wielkiej Brytanii do Niemiec. To jednak nie jedyny powód. Chcemy rozwinąć nasz oddział we Frankfurcie, dlatego wciąż powstają tam zupełnie nowych stanowiska – powiedział Senior Country Officer w JPMorgan, Stefan Povaly.