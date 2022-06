Nawracające obawy o popyt na ropę w Chinach

Notowania ropy naftowej od wczoraj delikatnie spadają, jednak i tak najprawdopodobniej zakończą bieżący tydzień na plusie. Wciąż dominującą siłą wpływającą na notowania tego surowca są obawy o podaż, które nasiliły się w związku z sezonem letnich wyjazdów oraz nowymi sankcjami, narzuconymi przez UE na Rosję.

Jednak teraz nastroje się nieco ochłodziły, bowiem wiele wskazuje na to, że sytuacja gospodarcza w Chinach raczej nie skłania do optymizmu. O ile jeszcze na początku czerwca ogłoszono zniesienie lockdownów w kluczowych metropoliach Państwa Środka, Pekinie oraz Szanghaju – to obecnie, za sprawą nawrotu nowych zakażeń, obostrzenia zostają wprowadzane na nowo w niektórych dzielnicach, a Chiny przeprowadzają dodatkowo masowe testy na koronawirusa. W takim wypadku pojawiły się istotne obawy, że sytuacja pandemiczna w Chinach nie jest opanowana, a to budzi duże wątpliwości co do stanu gospodarki tego kraju w najbliższych miesiącach. Co za tym idzie, niepewność dotyczy również tamtejszego popytu na ropę naftową.

Dane w Chinach, związane z rynkiem ropy, są póki co mieszane. W maju import ropy naftowej do Chin wzrósł o 12% w ujęciu rdr, jednak wynika to poniekąd z efekty niskiej bazy. Ogólnie, w Chinach zapasy ropy naftowej i paliw są nadal duże, co wynika z niedawnych lockdownów, znacząco przekładających się na popyt na paliwa. Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne Tak czy inaczej, warto pamiętać, że najbliższe tygodnie na rynkach paliw będą pełne wyzwań, zwłaszcza w krajach zachodnich. W Europie największe obawy budzi perspektywa wygaszania importu ropy naftowej z Rosji, która skłania kraje Starego Kontynentu do poszukiwania nowych kierunków dostaw. Z kolei w Stanach Zjednoczonych sezon letnich wyjazdów już wyraźnie wpłynął na popyt na paliwa, co w połączeniu z niskimi ich zapasami, tworzy mieszankę sprzyjającą utrzymywaniu się wysokich cen ropy. Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne