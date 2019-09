NBP: inflacja bazowa w sierpniu taka jak w lipcu

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr w sierpniu 2019 roku wyniosła 2,2 proc. wobec 2,2 proc. w lipcu, podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

W relacji rok do roku inflacja:



•po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;



•po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;



•po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;



•tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej.



W sierpniu wskaźnik inflacji CPI podawany przez Główny Urząd Statystyczny wzrósł do 2,9 proc. rdr, w ujęciu mdm nie zmienił się.