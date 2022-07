NBP: można spodziewać się, że szczyt inflacji będzie latem br.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna utrzymana będzie co najmniej do końca 2023 r., to szczytu inflacji można się spodziewać latem br., a jej poziom będzie nieco wyższy niż odczyt czerwcowy - powiedział we wtorek dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Piotr Szpunar.

NBPTadeusz Stasiuk/Puls Biznesu