NBP: pesymistyczne prognozy sytuacji ekonomicznej na najbliższy kwartał i kolejne 12 miesięcy

Prognozy sytuacji ekonomicznej na najbliższy kwartał i kolejne 12 miesięcy - choć nieznacznie poprawiły się w stosunku do poprzedniego odczytu - to są pesymistyczne, kształtując się na jednym z niższych historycznie poziomów - poinformował we wtorek NBP w Szybkim Monitoringu "Analizie sytuacji sektora przedsiębiorstw".

MAREK WISNIEWSKI