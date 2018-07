NBP: sytuacja przedsiębiorstw jest dobra, ale prognozy się pogarszają

Gamekit bije rekordy lojalności

Każdy wie, że Polacy potrafią produkować dobre gry komputerowe. W branży rozwijają się jednak nie tylko deweloperzy. Rzeszowska G2A czy koszaliński Kinguin po kilku latach szybkiego wzrostu weszły do czołówki alternatywnych platform sprzedaży gier na świecie. Warszawski Gamekit zamierza do nich dołączyć. Jak twierdzą jego założyciele — Damian Sikora i Bartek Jędrychowski — prowadzi już największy na świecie program lojalnościowy dla graczy. — Liczy ponad 11 mln użytkowników. Są to głównie gracze z Europy Zachodniej i USA — mówi Damian Sikora. Wspięcie się na taki poziom zajęło warszawskiej firmie zaledwie cztery lata. W 2013 r. start-up zaczął działać w Polsce pod marką dogry.pl. Kiedy pomysł na biznes chwycił, właściciele postanowili wyjść z nim na rynek globalny jako Gamekit. Początkowo zainwestowali w firmę swoje pieniądze, potem skorzystali z oferty inwestorów. Jest wśród nich fundusz Protos, który inwestuje pieniądze gwiazdy futbolu Roberta Lewandowskiego, twórcy Integera, Rafała Brzoski, i Mariusza Gralewskiego, założyciela serwisów GoldenLine i ZnanyLekarz.pl. Łącznie w trzech rundach finansowania...