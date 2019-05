NBP: w I kw. banki zaostrzyły kryteria dla kredytów konsumpcyjnych i dla firm

W I kw. br. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla firm; polityka ta może być kontynuowana - także dla kredytów mieszkaniowych - wynika z raportu NBP „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

W raporcie napisano, że w I kwartale 2019 r. ankietowane banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, a skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Banki zaostrzyły również niektóre warunki polityki kredytowej: zwiększyły marżę kredytową, w tym dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, obniżyły maksymalną kwotę kredytu i skróciły maksymalny okres kredytowania.



Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w I kwartale 2019 r., uzasadniały to głównie wzrostem ryzyka branży, w tym szczególnie branży budowlanej, oraz przyczynami nieuwzględnionymi w ankiecie, m.in. rozwojem narzędzi do oceny kredytobiorców.



W I kwartale 2019 r. banki uczestniczące w badaniu nie stwierdziły zauważalnej zmiany popytu na kredyt dla przedsiębiorstw. Pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyt krótkoterminowy zgłaszanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Banki, które odczuły wzrost popytu na kredyty dla firm, uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego oraz większym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji.



"Na II kwartał 2019 r. banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw (zwłaszcza kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz niewielki spadek popytu na kredyt zgłaszanego przez małe i średnie przedsiębiorstwa" - napisano.



Zgodnie z raportem kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w I kwartale 2019 r. nie zostały zmienione, choć nieznacznie zostały zmodyfikowane niektóre warunki polityki kredytowej. Banki podniosły marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem, a jednocześnie obniżyły marżę dla pozostałych kredytów.



W opinii ankietowanych podmiotów do zaostrzenia polityki kredytowej skłaniał wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą i wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów mieszkaniowych. Natomiast do łagodzenia polityki kredytowej skłaniała banki poprawa ich bieżącej i przewidywanej sytuacji kapitałowej, wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe oraz wzrost presji konkurencyjnej ze strony innych banków.



"Wbrew przewidywaniom z poprzedniego kwartału w I kwartale 2019 r. banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (...), do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych" - napisano. Zaznaczono, że banki nie wskazały czynników, które przyczyniły się do osłabienia popytu na kredyty mieszkaniowe.



"Na II kwartał 2019 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (...)a pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu" - czytamy w raporcie.



W raporcie poinformowano, że w kw. br. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz warunki ich udzielania: podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu, zwiększyły marżę kredytową i obniżyły maksymalną kwotę kredytu.



"W opinii banków do zaostrzenia polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych przyczyniły się: wzrost ryzyka związanego z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wzrost udziału kredytów zagrożonych w portfelu kredytów konsumpcyjnych oraz większy popyt na kredyty konsumpcyjne" - napisano.



Zauważono zwiększenie popytu na kredyty konsumpcyjne. Banki, które go zaobserwowały, uzasadniały go głównie poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, złagodzeniem warunków i kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku oraz innymi czynnikami nieuwzględnionymi w ankiecie m.in. konkurencją i promocją cenową. Jednocześnie banki nie odnotowały czynników osłabiających popyt na kredyty konsumpcyjne.



"Na II kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej (...) oraz wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne" - dodano.



Jak zaznaczył bank centralny, raport opracowano na podstawie ankiety, którą na początku kwietnia 2019 r. wypełniło 26 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88 proc.