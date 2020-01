NBP: w IV kwartale 2019 r. gorsze oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw

W IV kwartale 2019 r. oceny sytuacji ekonomicznej ankietowanych przedsiębiorstw dość wyraźnie się pogorszyły. Głównymi problemami były szybko zmieniające się przepisy oraz rosnące koszty działalności - wynika z Szybkiego Monitoringu Narodowego Banku Polskiego.

Z opublikowanych we wtorek danych banku wynika, że pogorszenie nastrojów zanotowano przede wszystkim w usługach, w tym handlu i transporcie, oraz w budownictwie i górnictwie.



"O niewielkiej poprawie poinformowało natomiast +Przetwórstwo przemysłowe+, w tym zwłaszcza branże zorientowane na produkcję dóbr konsumpcyjnych. Wzrost optymizmu ocen (kwartał do kwartału) zaobserwowano również w energetyce" - napisano w raporcie.



Analitycy wskazują, że na tle międzynarodowym polskie przedsiębiorstwa w dalszym ciągu charakteryzuje przeciętnie nieco wyższy optymizm niż przedsiębiorstwa z pozostałych krajów UE.



W IV kwartale 2019 r. najczęściej wymienianym przez firmy problemem były szybko i niekorzystnie zmieniające się przepisy oraz dynamicznie rosnące koszty działalności. "Obie wymienione bariery zwiększyły się w ciągu kwartału. Również wyraźnie zwiększyła się bariera wysokich i szybko rosnących kosztów pracy" - podał bank.



Odczuwana przez przedsiębiorstwa niepewność w ostatnim kwartale 2019 r. wyraźnie wzrosła względem III kwartału, a jej ocena przekroczyła średnią długoletnią, nadal kształtując się jednak na relatywnie niskim poziomie.



"Obecnie 14 proc. przedsiębiorstw uznaje niepewność jako wysoką lub bardzo wysoką, ale nadal dwukrotnie więcej, bo 29 proc. firm uważa ją wręcz za niską. Można domniemywać, że takie oceny podyktowane są przede wszystkim dobrą sytuacją popytową przedsiębiorstw, mimo pogorszenia prognoz popytu, bariera popytowa utrzymuje się na historycznie niskich poziomach, wysoki mimo spadku utrzymuje się również poziom wykorzystania mocy produkcyjnych" - czytamy w raporcie.



NBP poinformował, że w IV kwartale 2019 r. oceny popytu w sektorze przedsiębiorstw utrzymały się na bardzo dobrym poziomie. "Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wzrósł nieznacznie i od ok. dwóch lat przyjmuje wartości zbliżone do historycznego maksimum. Równocześnie od ponad dwóch lat bliski historycznego minimum jest odsetek przedsiębiorstw wskazujących na popyt jako na barierę rozwoju" - napisali analitycy banku.



"W IV kw. 2019 r. opłacalność eksportu nieznacznie spadła, ale wciąż kształtowała się na relatywnie dobrym poziomie. Równocześnie bieżący kurs złotego nie stanowił ograniczenia także dla opłacalności importu" - stwierdzili analitycy NBP. "W IV kw. 2019 r. opłacalność eksportu rozliczanego w euro oraz w dolarze spadła – na skutek umocnienia się złotego. Mimo to odsetek eksporterów informujących o nieopłacalnym eksporcie oraz średni udział nieopłacalnego eksportu wśród eksporterów utrzymały się na podobnych poziomach jak przed kwartałem i wciąż przyjmowały wartości zbliżone do historycznych minimów" - czytamy w raporcie.



"Odsetek przedsiębiorstw wskazujących na kurs walutowy jako na barierę rozwoju obniżył się do najniższego poziomu w historii badania. Wskazuje to, że aktualne notowania złotego dobrze równoważą interesy eksporterów i importerów" - ocenili analitycy.