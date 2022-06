NBP: w kwietniu saldo rachunku bieżącego było ujemne

Jak poinformował NBP, w kwietniu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (11,5 mld zł), dochodów pierwotnych (13,2 mld zł) i dochodów wtórnych (3,9 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (10,4 mld zł).

Jak wynika z danych NBP, w kwietniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 123,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,8 mld zł (tj. o 8,6 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2021 r. zwiększyła się o 26,8 mld zł (tj. o 24,8 proc.) i osiągnęła poziom 134,9 mld zł.

"Niekorzystnie na dynamikę eksportu oddziałują zakłócenia w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Dodatkowo na obniżenie dynamiki eksportu ogółem wpłynął dalszy głęboki spadek sprzedaży do Rosji. W kwietniu br. Rosja spadła na 23. miejsce wśród najważniejszych partnerów w polskim eksporcie (wobec 7. miejsca w kwietniu 2021 r.). Natomiast wysoka dynamika importu związana była przede wszystkim z dalszym wzrostem cen paliw" - napisano w komunikacie banku centralnego.

NBP poinformował, że w kwietniu 2022 r. ceny ropy w imporcie do Polski po raz pierwszy przekroczyły poziom 400 złotych za baryłkę i były o 75 proc. wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Jeszcze silniejsze wzrosty cen nastąpiły w imporcie gazu ziemnego i węgla.

Bank podał też, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 3,3 mld zł (tj. o 13,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 17,7 mld zł i zwiększyła się o 3,4 mld zł (tj. o 23,9 proc.) w porównaniu z kwietniem 2021 r.

"O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 13,7 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,8 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,8 mld zł)" - podał bank.