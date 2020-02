NBP: w styczniu podaż pieniądza M3 spadła o 7,9 mld zł

W styczniu br. podaż pieniądza M3 spadła o 7,9 mld zł, czyli 0,5 proc. miesiąc do miesiąca - poinformował w poniedziałkowym komunikacie Narodowy Bank Polski. Według NBP przyczynił się do tego głównie spadek depozytów i innych zobowiązań banków wobec przedsiębiorstw niefinansowych.

"Dane opublikowane przez NBP (...) wskazują, że na koniec stycznia 2020 r. agregat M3, obrazujący łączną podaż pieniądza, wyniósł 1 557,8 mld zł i był o 7,9 mld zł niższy niż na koniec grudnia 2019 r." - napisano w komunikacie NBP.

Dodano, że w styczniu 2020 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych zwiększyła się o 2,7 mld zł, tj. o 0,3 proc., i wyniosła 884,1 mld zł. Stan depozytów i innych zobowiązań w sektorze pozostałych instytucji finansowych zwiększył się o 2,1 mld zł, tj. o 4,0 proc., do poziomu 54,4 mld zł.

Zgodnie z informacją NBP, w sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 8,1 mld zł, czyli o 2,6 proc., do poziomu 308,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych spadła o 0,3 mld zł, tj. o 0,9 proc., do 36,9 mld zł.

"Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,1 mld zł, tj. o 0,7 proc., do wysokości 771,7 mld zł. Stan należności od przedsiębiorstw zwiększył się o 4,9 mld zł, tj. o 1,3 proc., do wysokości 393,2 mld zł, a zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego zmalało o 20,1 mld zł, tj. o 6,5 proc., do wysokości 290,2 mld zł" - dodano.

Pieniądz M3 to szeroki agregat zawierający m.in. gotówkę w obiegu, depozyty i inne zobowiązania bieżące (złotowe i walutowe) i terminowe (do 2 lat) oraz inne zobowiązania z tytułu operacji z udzielonym przyrzeczeniem odkupu oraz dłużne papiery wartościowe z terminem zapadalności do 2 lat.