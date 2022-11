Nerwowe zachowanie futures pod dyktando wyborów

Mark Kauzlarich/Bloomberg

Nastroje pozostają napięte co widoczne jest choćby przez pryzmat wahającej się wyceny kontraktów terminowych na indeksy amerykańskich giełd.

Ostatnim dwóm sesjom za Atlantykiem towarzyszył niemal hurraoptymizm efektem czego były silne wzrosty indeksów. Dzisiaj zapał do kupowania akcji nieco wytracił impet, ale nie można wykluczyć, że obóz byków będzie chciał kontynuować zwyżkę. Pod uwagę należy również jednak brać możliwość korekty ostatniej mini hossy.

Około godziny 13:30, na dwie przed otwarciem handlu na rynku kasowym najmocniej zyskiwały futures na indeks Nasdaq 100 rosnąc o 0,44 proc. Nieco słabiej prezentowały się kontrakty na S&P500 ( 0,18 proc.) i na Dow Jones IA ( 0,14 proc.).

Inwestorzy biorą pod uwagę, że kontrolę nad Izbą Reprezentantów może po wyborach przejąć Partia Republikańska. Spekulacje mówią, że podobnie może być i w przypadku Senatu. A to oznaczałoby, że administracja demokratycznego prezydenta Joe Bidena może mieć poważne problemy z forsowaniem swoich rozwiązań. Wprowadziłoby to impas do wewnętrznej polityki USA. Również nieoczekiwane zwycięstwo Demokratów rodzić będzie poważne konsekwencje, w tym obawy dotyczące regulacji sektora technologicznego, a także wydatków budżetowych, które według uczestników rynku mogą podtrzymać i tak już wysoką inflację.

Ta ostatnia też w najbliższych dniach będzie w centrum uwagi handlujących akcjami. W czwartek zostaną podane oficjalne dane o wzroście cen konsumenckich w październiku od których w dużej mierze zależeć będą kolejne kroki Fed ws stóp procentowych.

Uspokoiła się nieco sytuacja na obligacjach. Rentowności niewiele się zmieniają.

Zysk z popularnych 10-latek utrzymują się w pobliżu poziomu 4,21 proc. Z kolei w przypadku krótszych 2-letnich papierów, które są szczególnie wrażliwe na ruchy polityczne, ustabilizowały się na pułapie 4,716 proc.

Przecenie poddają się surowce w tym ropa i złoto.

Mocno na wartości tracą w handlu przedsesyjnym akcje Take Two Interactive. Wydawca gier wideo obniżył swoje prognozy rocznej sprzedaży. W podobnej skali (około 18 proc.) zniżkuje kurs papierów Tripadvisor, którego wyniki kwartalne również rozczarowały analityków i graczy.