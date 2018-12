Nerwowo na rynkach, złoty ciągle bez większych zmian

Początek nowego tygodnia handlu na rynkach finansowych przynosi podtrzymanie słabszego USD po niskim odczycie NFP z piątku – w konsekwencji większość walut EM nieznacznie zyskuje, w tym PLN.

Złoty kwotowany jest następująco: 4,2907 PLN za euro, 3,7534 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,8017 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7921 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą3,066% w przypadku obligacji 10-letnich.

Poniedziałkowe otwarcie rynków przynosi podtrzymanie lekkiej awersji do ryzyka za sprawą wydarzeń z piątku. Słabszy odczyt NFP za listopad (155k vs oczek. 200k) spowodował spadek wyceny dolara oraz ponowne spadki na Wall St. Rynek zakłada, iż ostatnie sygnały od decydentów FED oraz globalne wskaźniki makro wskazują, iż FOMC może zrewidować założenia co do dalszych podwyżek stóp (przyszłotygodniowa jest raczej przesądzona), co z kolei będzie docelowo wyrazem obaw o potencjał wzrostu gospodarczego w USA. W konsekwencji również początek tygodnia w Azji mija pod znakiem ok. 1,5-2% spadków. W obserwujemy dalsze przepychanki na linii USA-Chiny, pomimo iż teoretycznie powinny już pracować zespoły mające na celu wypracowanie porozumienia handlowego. W Europie we wtorek mamy głosowanie w brytyjskim parlamencie dot. Brexit'u oraz zamieszki we Francji. Wyżej wymienione wydarzenia powodują, iż na rynkach obserwujemy podbicie awersji do ryzyka – trudno mówić o panice, jednak wyraźnie zarysowana jest niechęć do bardziej ryzykownych instrumentów. Co ciekawe PLN w nikłym stopniu reaguje na wydarzenia globalne, kontynuując ruchy horyzontalne. Zakres 4,2450-4,3488 na EUR/PLN utrzymywany jest już od lipca br.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest istotniejszych publikacji makro z kraju. Na szerokim rynku warto bliżej przyjrzeć się wskazaniom z UK oraz porannym danym z Azji. W szerszym ujęciu inwestorzy najpewniej pozostaną pod wpływem wydarzeń z piątku.

Z rynkowego punktu widzenia kwotowania par powiązanych z PLN pozostają w ramach szerszych zakresów konsolidacyjnych. Ciekawie prezentuje się USD/PLN, gdzie spadek poniżej 3,75 PLN otwiera scenariusz ponownego retestu okolic 3,7288 PLN.