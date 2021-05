Net-zero dzieli rynek ropy naftowej

Notowania ropy naftowej wczoraj przyspieszyły zniżkę, schodząc już do najniższych poziomów od 4 tygodni. Cena tego surowca w USA dzisiaj rano porusza się w okolicach 62 USD za baryłkę, zaś notowania ropy naftowej Brent oscylują w okolicach 65 USD za baryłkę – a więc oddaliły się już znacznie od testowanej jeszcze na początku tygodnia bariery 70 USD za baryłkę.

Najważniejszym impulsem do zniżek notowań ropy naftowej są rozmowy na linii USA-Iran w kwestii powrotu do paktu nuklearnego. Pakt ten zawarty został jeszcze za czasów Baracka Obamy, jednak Donald Trump praktycznie od początku swojej prezydentury przyjął zupełnie inny kierunek i zerwał wszelkie negocjacje z tym bliskowschodnim krajem, jak również zaostrzył sankcje. Nowy prezydent USA to nowe podejście. Joe Biden już wcześniej dopuszczał możliwość wznowienia rozmów i, jak widać, jest w tych planach konsekwentny. Jeśli faktycznie dojdzie do złagodzenia sankcji, to będzie to oznaczało większą podaż irańskiej ropy naftowej na światowym rynku.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Tymczasem nie mniej komentarzy wzbudza na rynku ropy inny czynnik – a mianowicie, opublikowany we wtorek raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej, w którym instytucja ta wzywa do jak najpilniejszego zajęcia się kwestią dążenia do neutralności emisyjnej. Według MAE, aby świat mógł osiągnąć status net-zero do 2050 roku, konieczne są stanowcze działania już teraz. Jako jedno z tych działań, agencja wymienia zaprzestanie nowych inwestycji w wydobywanie paliw kopalnych. To najbardziej stanowcze podejście do tematu ograniczenia emisji, jakie dotychczas wystosowała MAE.

Wczoraj na raport ten odpowiedział kartel OPEC, który uznał powyższy cel za zbyt ambitny i nierealistyczny. Według OPEC, wezwanie do zaprzestania inwestycji w nowe punkty wydobycia ropy naftowej może zdestabilizować rynek ropy naftowej w najbliższych latach. Kartel zwrócił także uwagę na fakt, że większość rozwijających się gospodarek nie ma odpowiednich środków ani wiedzy technicznej, aby już w połowie wieku osiągnąć neutralność emisyjną – więc dążenie do tego celu wymagałoby ścisłej współpracy wielu krajów świata.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne

Opowieści z arkusza zleceń Newsletter autorski Kamila Kosińskiego ZAPISZ MNIE