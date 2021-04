John B. Wilson, menedżer z branży private equity i nieruchomości pozwał Netflixa za to, że w filmie dokumentalnym serwisu streamingowego ukazano go jako osobę płacącą łapówki za przyjęcie dziecka do szkoły wyższej.

Chodzi o film “Operation Varsity Blues”, który pojawił się na serwisie streamingowym 17 marca. Opowiada on o tym jak majętne osoby za łapówki umieszczały swoje dzieci na prestiżowych amerykańskich uczelniach wyższych.

fot. Bloomberg Jedną z takich osób miał być John B. Wilson, który oczekuje obecnie na proces w związku z tym, że nie przyznał się do winy. Biznesmen pozwał Netflixa twierdząc, że w ostatnim czasie jego rodzina była pokazana w sposób nieuczciwy, a do całkowitego zniszczenia jej reputacji doszło kiedy film serwisu streamingowego stał się dostępny dla ponad 200 mln jego subskrybentów. Wilson przekonuje, że wbrew temu co pokazuje film jego dzieci dostały się na uczelnię dzięki realnym osiągnięciom, a nie korupcji. Nie podano, jakie roszczenia wobec spółki ma biznesmen.

