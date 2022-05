Neutralny tydzień na rynku ropy, obawy o niskie zapasy destylatów

Na razie rynek ropy tkwi w zawieszeniu w oczekiwaniu na rozwój sytuacji w Europie, gdzie nadal punktem spornym są potencjalne sankcje dotyczące importu ropy naftowej z Rosji. Tymczasem na światowym rynku dużo większym zmartwieniem są problemy z dostępnością diesla i ogólnie, destylatów.

W Europie zapasy destylatów pod koniec kwietnia wynosiły 378 mln baryłek, co jest najniższym poziomem dla tego okresu w roku od 2008 r. Podobnie, amerykańskie zapasy destylatów, wynoszące w poprzednim tygodniu 105 mln baryłek, także są sezonowo najniższe od 2008 r. Z kolei w Singapurze mieliśmy do czynienia ze spadkiem zapasów destylatów do poziomu 6 mln baryłek w pierwszym tygodniu maja, co oznacza najniższy ich poziom od 2006 r. Nieco lepiej sprawa wygląda z zapasami benzyny, ale i tak są one w USA najniższe od 2014 roku.

W przeszłości, problemy z dostępnością destylatów często poprzedzały spowolnienie aktywności gospodarczej. Obecnie panują uzasadnione obawy, że będzie podobnie – niska dostępność oraz wysokie ceny diesla czy paliwa lotniczego prawdopodobnie przełożą się na mniejszy popyt na destylaty, co może skutkować spowolnieniem aktywności wielu branż przemysłu. Dodatkowo, te problemy nakładają się na podwyżki stóp procentowych i wysoką inflację, które także uderzają w kieszenie firm i konsumentów.

Obawy związane z mniejszym popytem w związku z możliwym spowolnieniem gospodarczym, a nawet recesją, są głównym czynnikiem, który powstrzymuje notowania ropy naftowej od istotniejszych zwyżek.