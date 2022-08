Nie każda rekompensata jest wyłączona z oskładkowania

Marta Kopeć, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Kopeć Zaborowski

W przypadku porozumienia stron możliwe jest ustalenie w podpisywanym dokumencie kwoty stanowiącej rekompensatę za rozwiązanie umowy o pracę. Kwoty te nazywane są odprawą, odszkodowaniem lub po prostu oznaczana jest kwota z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Gdy dochodzi do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia, pracodawca może otrzymać rekompensatę za rozwiązanie umowy dopiero na etapie postępowania sądowego. Będzie to wówczas odszkodowanie ustalone w ugodzie sądowej albo zasądzone wyrokiem.

Jak wygląda kwestia oskładkowania odszkodowań i odpraw? Oskładkowanie rekompensat w związku z rozwiązaniem umowy o pracę zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 tego rozporządzenia, wyłączone z oskładkowania są: „odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy, w tym z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania jej bez wypowiedzenia, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy”.

Z większości wydanych przez ZUS interpretacji wynika wprost, że gdy rekompensata będzie miała ścisły i nierozerwalny związek z faktem ustania stosunku pracy, wtedy nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli zatem odszkodowanie czy rekompensata poza nazwą nie będzie związana z rozwiązaniem umowy, wówczas konieczne będzie odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne. Należy jednak zauważyć, że ZUS wydawał również odmienne interpretacje, w których wskazywał na konieczność powiązania wypłaty rekompensaty z podstawą prawną. Na przykład w interpretacji nr 614/2019 z 3 lipca 2019 r. ZUS uznał, że „dodatkowe jednomiesięczne wynagrodzenie wypłacone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy za porozumieniem stron podlega oskładkowaniu”. ZUS zgodził się ze stanowiskiem pracodawcy, wskazując, że od wypłaconej rekompensaty należało odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne, gdyż w jej wypłacie brak było podstawy prawnej.

Wyżej wymieniona interpretacja wydaje się nawiązywać do przepisów podatkowych, które wyłączają opodatkowanie odpraw i odszkodowań jedynie w sytuacji, gdy wynikają one z przepisów prawa (patrz. art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Brak jednak takiego wyłączenia w przepisach wymienionego wyżej rozporządzenia, co oznacza, że winno się przyjmować zasadę związania wypłaty z rozwiązaniem umowy.