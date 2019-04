Nie musisz rzucać wszystkiego. Zabierz swoją pracę na Warmię i Mazury

Osoby uprawiające wolne zawody, głównie z branży IT , branży kreatywnych i świata start-upów, coraz częściej zabierają swoją pracę do miejsc, w których mogą spokojnie żyć i pracować.

Freelancer – zawód przyszłości

Wolność i mobilność stają się coraz wyżej cenionymi wartościami na rynku pracy. Możliwość swobodnego regulowania czasu pracy, dostosowania go do innych aktywności, jak: hobby, spotkania z przyjaciółmi, to tylko niektóre aspekty samodzielnego życia, które kuszą freelancerów. Z roku na rok przybywa wolnych strzelców. Wzrost jest na tyle znaczący, że szacuje się, iż za kilkanaście lat stanowić będą ponad połowę zatrudnionych. Najczęściej działają w branży IT oraz kreatywnej. Brak stałego związania z jednym miejscem pracy powoduje, że poszukują miejsc, w których mogliby komfortowo pracować, a w wolnym czasie korzystać z uroków przyrody. Odpowiednie dla wielu stają się Warmia i Mazury!

Skorzystaj z wolności, wybierz Warmię i Mazury

– Nasz region ma do zaoferowania całkowicie unikalną w skali krajowej możliwość korzystania z nowoczesnych przestrzeni coworkingowych w otoczeniu pięknej, dzikiej przyrody – opowiada marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Praca na żaglówce, zlecenie wykonywane na pomoście z widokiem na jezioro czy w jednym z bajkowo zlokalizowanych biur to tylko przykład benefitów, jakie daje region. Doskonała komunikacja i połączenia z głównymi miastami w Polsce sprawiają, że w niespełna trzy godziny można znaleźć się np. w centrum Warszawy na spotkaniu z klientem lub partnerem biznesowym. – Coraz więcej osób decyduje się przenieść na Warmię i Mazury również ze względu na świeże powietrze – zauważa Gustaw Marek Brzezin. – Każdego, kto jest zmęczony smogiem w swoim mieście, zapraszamy do nas, Zielone Płuca Polski czekają – przekonuje.

Nie tylko przyroda i spokój

Władze regionu wspierają IT i ICT. Dla zagwarantowania transferu wiedzy do biznesu trzy parki technologiczne z Warmii i Mazur współpracują z przedsiębiorstwami z całego kraju. Platformy startowe wspierają innowacyjne start-upy, pomagają im w komercjalizacji produktów i pozyskiwaniu finansów, gwarantują usługi doradcze. Region nieustannie przyciąga nowych inwestorów i otwiera się na pomysły młodych ludzi. Świadczą o tym liczby – to tutaj swoją działalność prowadzi prawie 4000 firm związanych z: tworzeniem oprogramowania i doradztwem informatycznym, przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi oraz firm zaangażowanych w produkcję komputerów i urządzeń peryferyjnych. Ponad 20 firm sektorów IT i ICT wybrało na swoje siedziby parki naukowo-technologiczne z regionu. Świadczy to o coraz silniejszej specjalizacji tych dziedzin na Warmii i Mazurach.

Dowiedz się więcej:

www.invest.warmia.mazury.pl

fb/warmia i mazury zdrowe zycie czysty zysk

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗