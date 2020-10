Nie przegap - sięgnij po nagrodę i prestiżowy tytuł

Uwaga twórcy nowatorskich produktów i technologii! Tylko do 29 października do godz. 16 można składać wnioski w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na laureatów XXIII edycji konkursu czeka 600 tys. zł.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mogą w nim startować uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Uczestnicy mogą aplikować indywidulanie albo zgłosić projekt opracowany wspólnie przez instytucję i firmę. Podmiot, który wypełnia konkursowy wniosek musi być właścicielem autorskich praw majątkowych, patentowych lub innych praw własności intelektualnej dotyczących zgłaszanego produktu.

Doskonałe efekty rywalizacji

W poprzednich edycjach konkursu Polski Produkt Przyszłości rozpatrzono 1073 wnioski. Nagrody otrzymało 56 uczestników, a wyróżnienia - 122. Wśród nagrodzonych ostatnio projektów znalazły się te z obszaru medycyny, chemii, elektroniki i biotechnologii, m.in. proteza ucha środkowego o działaniu bakteriobójczym, fotowoltaiczna szyba z warstwą na bazie kropek kwantowych wspomagająca klimatyzację i ograniczająca nagrzewanie pomieszczeń, zielona sadza pozyskiwana ze zużytych opon, inteligentny stetoskop oraz preparat stymulujący odporność roślin.

– Nagroda lub wyróżnienie w tym konkursie to nie tylko dowód uznania dla osiągnięć danej firmy czy jednostki naukowej, ale przede wszystkim potwierdzenie, że ryzykowny i skomplikowany proces badawczy zakończył się sukcesem w postaci komercjalizacji B+R. Zwycięzcy i laureaci „Polskiego Produktu Przyszłości” realizują ambitne projekty i wyznaczają trendy w swoich dziedzinach, promując przy okazji polską myśl techniczną i technologiczną – mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

– Wdrożenie innowacyjnego produktu to zwieńczenie długotrwałego i żmudnego procesu – setek godzin wytężonej pracy, a także nieskończonej liczby prób, błędów i powtórzeń – aż do skutku, aż do osiągnięcia sukcesu. W te działania zaangażowanych jest wiele osób, ich czas, umiejętności i duch walki. Zwycięstwo w konkursie jest nagrodą dla specjalistów za ich śmiałe marzenia, odwagę i upór w dążeniu do rozwoju – mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Zwłaszcza w dobie pandemii COVID-19 organizatorzy konkursu z nadzieją patrzą na innowacyjne pomysły, które mogą ułatwić codzienne życie i być motorem napędowym polskiej gospodarki, zarówno teraz jak i w przyszłości.

Proste zasady

Wnioski konkursowe można składać elektronicznie, najwygodniej będzie skorzystać z dedykowanego do konkursu Generatora Wniosków. System elektroniczny służy zarówno do składania wniosków online jak i do kontaktu z uczestnikami.

Zgłaszane do konkursu projekty powinny być doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych, wymagany poziom gotowości technologicznej to co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level). Zgłaszać można także produkty wdrożone do produkcji do 24 miesięcy przed dniem złożenia konkursowego wniosku.

Nagrody i promocja

Rywalizacja odbędzie się w trzech głównych kategoriach:

Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy,

Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki,

Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy.

W każdej z tych kategorii nagroda główna wynosi 100 tys. zł. Laureat otrzyma dodatkowo prawo do posługiwania się prestiżowym tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Produkty wyróżnione zdobędą nagrody finansowe w wysokości 25 tys. zł.

Bardzo atrakcyjnym bonusem dla wszystkich laureatów i wyróżnionych będzie promocja ich produktów. Informacje na temat nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości będą zamieszczane w materiałach informacyjnych przygotowywanych przez PARP między innymi w Katalogu Laureatów, a także w filmach promocyjnych i materiałach prasowych. Poprzednie konkursowe edycje udowodniły, że tytuł „Polski Produkt Przyszłości” to doskonałe narzędzie promocyjne. Dzięki niemu rozgłos w kraju i daleko poza jego granicami zdobyło wiele innowacji stworzonych w Polsce.

Konkurs przewiduje również przyznanie nagród specjalnych w kategoriach:

Produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż 3 lata),

Produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT),

Produkt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów.

Zarówno PARP, jak i NCBR mogą dodatkowo wybranym uczestnikom konkursu przyznać swoje własne nagrody specjalne.

Dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie www.parp.gov.pl/konkursppp

