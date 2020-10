Nie wszystko da się przenieść do online'u

Pandemia wzmocniła globalny trend przenoszenia coraz większej części naszej aktywności do sieci. Aż 41 proc. Polaków przyznało, że od wybuchu pandemii spędza w internecie więcej czasu niż wcześniej - wynika z raportu SpotData i Providenta. Są jednak pewne aktywności, których do online'u przenieść się nie da. Jak jest z usługami finansowymi? Na ile stały się one bardziej cyfrowe po wybuchu pandemii? Czy potrzebujemy jeszcze wizyt w banku lub rozmowy z doradcą finansowym?