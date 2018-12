Nieco lepszy dzień dla euro i funta

Wsparciem dla europejskiej waluty stały się dzisiaj informacje, że Włosi złożyli jednak w Komisji Europejskiej projekt przyszłorocznego budżetu z deficytem nie przekraczającym 2,0 proc. PKB (rano we włoskiej prasie pojawiły się spekulacje, że z tym może być trudno).

Rynek zdaje się na razie nie zauważać tematu Francji, chociaż jeżeli propozycje Emmanuela Macrona wobec „żółtych kamizelek” weszły by w życie, to mielibyśmy skokowy wzrost deficytu budżetowego w przyszłym roku. Jutro mamy ważne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. W efekcie mimo, że pewien optymizm wobec euro jest widoczny, to EURUSD nie jest w stanie wyjść ponad opór przy 1,1370.



Dane o inflacji CPI w USA okazały się zgodne z oczekiwaniami. Kolejne ważne publikacje w piątek – sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa.

W przypadku funta pomogły informacje o tym, że May ma szanse wygrać dzisiejsze wewnętrzne głosowanie w Partii Konserwatywnej i zachować stanowisko przewodniczącej. Tym samym wieczorne głosowanie zaplanowane na godz. 19-21 może być tylko formalnością. Warto zwrócić uwagę, że rzecznik Partii Pracy nie wykluczył, że jego ugrupowanie może złożyć wniosek o wotum zaufania dla May na wotum parlamentu, chociaż nie sprecyzował, kiedy mogłoby do tego dojść. Laburzyści mają świadomość, że najpewniej doprowadziłoby ono do obalenia rządu i konieczności rozpisania nowych wyborów i zastanawiają się, czy taki ruch byłby dla nich opłacalny politycznie w tym momencie. Wydaje się bardziej, że politycy będą wpierw dążyć do zatrzymania procesu Brexitu.

W krótkim okresie dobra passa dla funta może się skończyć, jeżeli UE jutro pokaże „czerwoną kartkę” dla wszelkich negocjacji ustalonego wcześniej porozumienia i da do zrozumienia, że rozpoczyna przygotowania do Brexitu „bez porozumienia”. Wtedy piłka w grze będzie już tylko po stronie Brytyjczyków, którzy są mocno skonfliktowani wewnętrznie.