Niedobór węgla w Chinach może oznaczać wyższą cenę dla innych

Zapasy węgla w Chinach są niskie, a popyt rekordowo wysoki. Szybkie zwiększenie wydobycia jest trudne.

Chińska Rada Elektryczności ogłosiła w poniedziałek, że Chiny będą zwiększały zamówienia na węgiel „bez względu na cenę aby zapewnić ogrzewanie i produkcję energii zimą”. Oznacza to, że będą kupować go na rynkach zagranicznych. W Europie węgiel jest najdroższy od 13 lat, a węgiel australijski zdrożał o 250 proc. od września ubiegłego roku. Jeszcze kilka miesięcy temu nabywcy z Chin skarżyli się, że ceny węgla są zbyt wysokie i trzymali się na uboczu rynku spot. Obecnie nie zastanawiają się i kupują. Chińscy nabywcy tradycyjnie kupowali niemal cały węgiel w Azji, ale zmieniło się to w ubiegłym roku w związku z konfliktem z Australią.