Niedużak: pandemia nie zmieni znacząco gospodarki w Polsce i na świecie

Pandemia COVID-19 nie zmieni znacząco gospodarki w Polsce i na świecie – ocenił podczas rozpoczętej w czwartek w Gdyni IV edycji Forum Wizji Rozwoju wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii uczestniczył w debacie pt. "Rola państwa w łagodzeniu skutków pandemii".

"Nie wierzę, żeby ta pandemia znacząco i na trwale zmieniła świat gospodarki w Polsce i na świecie. Pandemia jest jak wojna, jest czasowym, bardzo gwałtownym zakłóceniem. Ale po jakimś czasie następuje powrót, ona kiedyś wygaśnie. Jak się historycznie patrzy, to 2-3 lata trwają pandemie. I świat będzie taki sam, jak wcześniej" - stwierdził Niedużak.

Jego zdaniem, pandemia koronawirusa wzmocniła natomiast niektóre zjawiska na rynku pracy.

„Nasza reakcja na pandemię bardzo przyspieszyła proces cyfryzacyjny. Wydaje się, że w tym kontekście można też myśleć o pracy zdalnej i uelastycznieniu świadczenia pracy. Myślę, że ten trend pracy zdalnej, która wpływa np. na oszczędności firm w wydatkach na utrzymanie biur, się utrzyma" - ocenił.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski uważa natomiast, że dziś trudno jest ocenić pełne konsekwencje COVID-19 na polską gospodarkę.

„Kryzys covidowy miał to do siebie, że został wywołany przez sztuczny czynnik z punktu widzenia ekonomii czyli biologię (…) Myślę, że skutki systemowe koronawirusa będziemy w stanie ocenić dopiero za 2-3 lata, bo w tym momencie gospodarka wciąż odczuwa pozytywne skutki tarcz antykryzysowych" - mówił Patkowski.

Pytany o aktualne nastroje u przedsiębiorców wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński powiedział, że jest u nich duży optymizm.

"Branże, które w okresie covidowym najbardziej ucierpiały bardzo mocno teraz odżywają. Popatrzmy np. jak ruszyła turystyka i przewozy pasażerskie. Natomiast patrząc na to, na jakie transakcje udziela finansowania ARP, to również można stwierdzić, że gros aktualnie realizowanych transakcji to inwestycje. Czyli przedsiębiorcy wychodzą z założenia, że ten element wsparcia płynnościowego jest już mniej potrzebny i bardziej optymistycznie spoglądając w przyszłość podejmują decyzje o rozwoju swojej działalności gospodarczej" - powiedział Kolczyński.

IV edycja Forum Wizja Rozwoju rozpoczęła się w czwartek w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W kongresie uczestniczy m.in. premier Mateusz Morawiecki, który objął patronat nad wydarzeniem.

Tematyka dwudniowej imprezy z udziałem ekonomistów, polityków, naukowców i przedsiębiorców poświęcona jest najważniejszym wyzwaniom stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o rozwój społeczności lokalnych.