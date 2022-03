Zarekomendowałem premierowi, żeby od początku kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie Radia Plus.

Minister zdrowia w czwartkowej rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia epidemicznego".