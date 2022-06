Niedźwiedzie na Wall Street

Zgodnie z zapowiedziami, w bieżącym tygodniu dynamika zacieśnienia polityki pieniężnej ma ulec zmianie. Mowa tutaj o planowanym bardziej agresywnym niż do tej pory podnoszeniu stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Szybsze tempo podwyżek niż przewidywano, wywołało wyraźny odzew ze strony inwestorów. Mówi się, że trzecia już w tym roku będzie tym razem o co najmniej 75pb i ma nastąpić na dzisiejszym (15.06) posiedzeniu FOMC. Nie brakuje jednak osób widzących prawdopodobieństwo we wzroście o nawet 1pp. Takiego scenariusza nie odrzuca między innymi William Dudley, były dyrektor Fedu z siedzibą na Manhattanie. Nie można także wykluczyć podwyżki o 50pb, co na obecną chwilę jest jednak mało możliwe.

fot. Bloomberg Obawy inwestorów przed tym, jak gospodarka USA zniesie tak ostre zacieśnianie polityki monetarnej, są mocno odczuwalne na giełdzie. Wyraźne spadki indeksów S&P 500 oraz Nasdaq 100 można było zaobserwować w zeszłym tygodniu, gdy ogłoszona inflacja CPI okazała się o 0,3pp wyższa w ujęciu r/r od oczekiwań. Wtorkowa sesja zakończyła się stratą dla S&P500 i Nasdaq 100, odpowiednio o 0,4% i 0,9%. Warto podkreślić, że pierwszy raz w tym roku, indeks S&P500 zakończył sesję wchodząc w techniczną bessę, tzn. spadkiem 20% od szczytu. Dużo gorzej wygląda Nasdaq 100, który stracił od szczytu aż 32%. Z pewnością inwestorzy wyczekują posiedzenie FOMC i to właśnie ono może nadać ton indeksom akcji na kolejne dni. Planowane podniesienie stóp procentowych o 0,75pp będzie najwyższe od 1994, co ciekawe inwestorzy oczekują podobnego ruchu na kolejnym posiedzeniu. Z całą pewnością jest to znak do wycofania się dla wielu inwestorów, mających ulokowany swój kapitał na rynku akcji. Uważa się bowiem, że inflacja jest na tyle zakorzeniona, że Fed swoimi działaniami może wpędzić gospodarkę w recesję i wyniki przedsiębiorstw zaczną znacznie się pogarszać. Odkładając jednak możliwą recesję na bok, według analityków i tak nie jest to jeszcze koniec spadków i na moment odbicia trzeba będzie jeszcze poczekać. Podobne wnioski można wyciągnąć, obserwując nastroje inwestorów, którzy obstawiają stopy procentowe na poziomie 4% lub wyższym do czerwca 2023 (85% ankietowanych), a ich dalsze oczekiwania inflacyjne wciąż rosną – według sondażu CME Group.