Niejasne zamiary Rezerwy Federalnej

Warto wspomnieć także o mającej miejsce niespełna 2 tygodnie temu wypowiedzi J. Powella, który zasygnalizował, że podwyżka o 50 p.b. jest niemal pewna podczas najbliższego spotkania Komitetu Federalnego.

Choć wspomniana podwyżka prawdopodobnie została już zdyskontowana, to inwestorzy zdają się reagować także na kolejne. Jeśli jednak gospodarka według Fed jest wyjątkowo silna, to warto zadać sobie pytanie, jak bardzo mogło zmienić się stanowisko FOMC w stosunku do zapowiedzi z ostatniego posiedzenia, skoro oczekiwania inwestorów co do poziomu stóp w tym roku znacząco wzrosły. Być może rynek nie jest wcale tak silny, a zapewnienia Rezerwy Federalnej to ciąg dalszy forward guidance. Jeśli tak jest, to można zaryzykować stwierdzenie, że Powellowi zależy nie na walce z inflacją, ale na zniwelowaniu długu gospodarki USA.

Ze wspomnianego zadłużenia można wyjść na dwa sposoby. Jednym jest scenariusz inflacyjny i osłabienie waluty, pod który idealnie zdają wpasowywać się jak najbardziej ujemne realne stopy procentowe. Należałoby przywołać tu także stworzone określenie „putininflacja”, tak jakby sama Rosja miałaby doprowadzić do wysokiej inflacji. Użycie tego pojęcia m.in przez Joe Bidena sygnalizuje próbę odwrócenia uwagi od faktu, że system rezerwy federalnej zwiększył ilość waluty rezerwowej w obiegu o 27% w latach 2020-2021 – co znacznie przyczyniło się do wzrostu inflacji.

Druga opcja to znaczne zacieśnienie wydatków publicznych przez Rezerwę Federalną, co zdaje się mało prawdopodobne. Oba sposoby zdają się prowadzić do tego samego – stagflacji, czyli wysokiej inflacji przy niskim, lub prawie zerowym wzroście gospodarczym. Patrząc na działania Fed do tej pory można wnioskować, że skłaniają się oni raczej ku scenariuszowi inflacyjnemu. Trudno jednoznacznie ocenić co jest celem Komitetu Federalnego, lecz brak zdecydowanych działań w najbliższej przyszłości co do walki z inflacją może skłonić do poważniejszego zastanowienia.