Niekończący się apetyt?

Dolar pozostaje w defensywie po tym, jak rynki ponownie idą schematem kupowania ryzyka – w centrum zainteresowania pozostają rynki akcji, oraz ryzykowne waluty.

Uwagę przykuwa wczorajsza decyzja EBC (większa skala QE od oczekiwanej oddala bardziej w czasie ryzyko perturbacji wokół krajów południowej Europy), oraz wypowiedzi przedstawicieli USA nt. Chin. Szef USTR Robert Lighthizer stwierdził, że nie dostrzega zagrożeń dla realizacji umowy handlowej przez Chiny (pomimo wcześniejszych doniesień o mniejszych zamówieniach na produkty rolne z USA), a planowany ban dla chińskich linii lotniczych operujących w USA, ma zostać poluzowany. Wprawdzie ostro nt. Chin wypowiedział się Sekretarz Stanu Pompeo, ale w tych słowach nie było nowych gróźb. Innymi słowy – rynki dostrzegają, że Amerykanie nie są zgodni, co do tego, że większe tarcia z Chińczykami, byłyby zasadne.

Dzisiaj w centrum uwagi będą dane z rynku pracy w USA, jakie poznamy o godz. 14:30. Ze względu na rozbieżności w szacunkach (ADP opublikował w środę, że w sektorze prywatnym ubyło w maju tylko 2,8 mln etatów, podczas gdy ekonomiści prognozują, że Departament Pracy wskaże dzisiaj na ich spadek aż o 7,750 mln), pierwsza reakcja na dzisiejszy odczyt może być zaskakująca. Nie wydaje się jednak, aby była to informacja mogąca uciąć obserwowany rajd ryzyka.

OKIEM ANALITYKA

Niektórzy przecierają oczy ze zdumienia patrząc na poziomy giełdowych indeksów, czy też relacji na walutach – w wielu przypadkach powróciliśmy do poziomów obserwowanych na samym początku pandemii. Efekt masowego „drukowania pieniędzy” robi swoje, a określenie tzw. moral hazard odchodzi do lamusa – skoro tani pieniądz będzie nadal dostępny (via wczorajsza decyzja EBC), to czym się przejmować? Jeszcze nie uda się wskoczyć do pociągu (efekt FOMO – fear of missing out) i premii (od szefa) nie będzie. Liczy się tu i teraz i nic poza tym. Każda potencjalna zła informacja jest tak interpretowana, aby nie zaszkodzić istniejącemu trendowi.