Niektóre stacje utrzymają niższe ceny paliw niezależnie od marży

Od 1 lutego z 23 proc. do 8 proc. spadła stawka podatku VAT na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG. Podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformowali, że cena benzyny spadła dzięki temu średnio do 5,19 zł, a oleju napędowego do 5,24 zł za litr.

Urszula Cieślak z BM Reflex odnosząc się do niższych stawek podatku powiedziała we wtorek PAP, że niektóre stacje paliw będą utrzymywały niższe ceny niezależnie od marży, będą też wymuszały na konkurencji takie ruchy.

"Ceny hurtowe paliw netto są nadal wysokie. W styczniu wzrosły o 40 groszy na litrze netto. To efekt wysokich cen ropy naftowej, dochodzących do 90 dolarów za baryłkę" - powiedziała Cieślak.

Przyznała jednocześnie, że co prawda notowania ropy spadły o 1 dolara za baryłkę, ale to dopiero przełoży się na rynek. Zwróciła uwagę, że właściciele stacji paliw nie uzupełniali zapasów magazynowych i niektórzy teraz składają zamówienia z droższych dostaw.

Jej zdaniem, o ile stacje paliw zastosują obniżony VAT, o tle kwestia poziomu marż jest dyskusyjna, bo nie wszystkie są w stanie je ograniczać. "Nie można jednak powiedzieć, że ktoś nie dostosował się do obniżek. To, że jeden koncern obniżył ceny, bo tak obiecał, nie powoduje, że możemy oczekiwać od pozostałych stacji, że obniżą je do 5,20 zł za litr i nie zrealizują marży. Marża pokrywa koszty, które obecnie wszystkim rosną" - dodała Urszula Cieślak.